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Французский суд признал актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии против двух женщин, выдвинувших против него обвинения, сообщают информагентства. Он приговорен к полутора годам условного заключения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Заседание суда еще продолжается. Депардье вину не признавал.

Актера обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

Это первое дело против Депардье, дошедшее до суда, хотя в общей сложности около 20 женщин обвинили его в неподобающем поведении.

Прокуроры просили приговорить 76-летнего Депардье к полутора годам тюрьмы условно и штрафу в размере 20 тысяч евро.

Одна из истиц — художница-постановщица Амели К., выступавшая в суде, — заявила, что актер прикасался к ее телу, зажав ее между своих ног во время съемок фильма в 2021 году. Параллельно с этим он делал откровенные ремарки сексуального характера.

Депардье отрицает, что это было насилием. По его словам, грубые комментарии, которые он делал, были связаны с его плохим настроением.