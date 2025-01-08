Жертвы мошенников взыскивают деньги с дропперов - Верховный суд

Верховный суд сообщил о нескольких случаях, когда потерпевшие взыскали с так называемых дропперов 20 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается об учащении обращения в суд потерпевших от мошенничества, совершенного обманом или злоупотреблением доверия пользователя информсистемы, когда досудебное расследование прервано из-за неустановления мошенника.

В таких случаях потерпевшие просят взыскать деньги с дропперов, которых мошенники используют в своих схемах для завладения чужими деньгами.

Так, Карабалыкским райсудом Костанайской области рассмотрены дела по искам к двум 19-летним студентам-дропперам. С каждого из них истец просила взыскать по более 9 млн тенге.

Один из ответчиков отрицал неосновательное обогащение, так как полученные им все более 9 млн тенге истца перевел на указанные мошенником счета. Второй отметил, что о банковских операциях по его счетам не знал, поступившие деньги не переводил другим, счет в банке не открывал. Выяснилось, что мобильное приложение банка зарегистрировано его биометрической верификацией и вводом отправленных на его номер СМС/PUSH-кодов безопасности.

«Истец со студентами знакома не была, сделок с ними не заключала, обязательств перед ними не имела и не занималась благотворительностью. Суд пришел к выводу, что в действиях ответчиков имело место неосновательное обогащение за счет истца, и оба иска были удовлетворены», — говорится в сообщении.

Решения в законную силу не вступили.



По информации Верховного суда, 60-летней жительнице Кызылорды позвонили неизвестные лица, представившись оператором сотовой компании. Завладев сведениями ее банковской карты, мошенники смогли оформить на ее имя кредит в 4,8 млн тенге, которые после были переведены на счета других лиц.

В полиции пенсионерка была признана потерпевшей, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Женщина просила суд взыскать с получателя банковского перечисления (дроппера) 2 млн тенге неосновательного обогащения.

«Дроппер отметила, что согласилась на предложение по Telegram о возможном заработке, для чего открыла в банке счет, куда поступили деньги, перечисленные ею, по указанию мошенников, третьим лицам. За каждую транзакцию получила по 5 тыс. тенге. Суд взыскал с дроппера в пользу пенсионерки 2 млн тенге», — отметили в суде, добавив, что дроппер не доказала законность получения 2 млн тенге, суд обязал ее вернуть эти деньги пенсионерке.

Ранее в МВД рассказали, сколько любителей легких денег, подрабатывающих дропперами, привлекли к уголовной ответственности за содействие в совершении интернет-мошенничества.