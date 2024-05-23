Жестокое избиение щенка попало на видео в Атырау

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В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что мужчину-живодера задержали, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Полицейские выявили во дворе детского сада, расположенного на территории микрорайона Жулдыз, 30-летнего мужчину, который ударил ногой, бросил в стену и истязал безнадзорную собаку. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными», – сообщили в полиции.

Между тем очевидцы сообщают, что «щеночек остался жив и ему требуется лечение». У него закрытая черепно-мозговая травма, он все время лежит и не кушает, есть проблемы с координацией движения.

Животное находится на передержке у волонтера.