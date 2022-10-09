Жигули Дайрабаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты Казахстана – ЦИК

Центральная избирательная комиссия приняла постановление об установлении соответствия кандидата в президенты Казахстана Жигули Дайрабаева, сообщает Kazpravda.kz.

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК, в котором приняли участие представители политических партий, средств массовой информации, в режиме видеоконференцсвязи члены территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы.

На заседании был рассмотрен вопрос об установлении соответствия кандидата в президенты Казахстана Дайрабаева Жигули Молдакалыковича.

С докладом по вопросу повестки дня выступил член Центризбиркома Асылбек Смагулов. Он сообщил, что в отношении кандидата в президенты РК Дайрабаева Жигули Молдакалыковича ЦИК РК в соответствии с требованиями статьи 59 Конституционного закона о выборах направил соответствующие запросы в уполномоченные государственные органы. Согласно сведениям, поступившим от них, в отношении Дайрабаева Жигули Молдакалыковича отсутствуют препятствия для регистрации в качестве кандидата в президенты республики.

Так, согласно данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, Дайрабаев Жигули Молдакалыкович соответствует предъявляемым к кандидатам в Президенты Республики Казахстан требованиям Конституции и КЗ «О выборах в РК».

Согласно представленным сведениям:

- Министерства внутренних дел - Дайрабаев Жигули Молдакалыкович является гражданином Республики Казахстан по рождению, проживает в Казахстане последние 67 лет;

- Агентства РК по делам государственной службы - имеет опыт работы на выборных государственных должностях - 7 лет;

- Министерства юстиции РК - ОО «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», выдвинувшее кандидата в Президенты Республики Казахстан, документ о регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан имеет.

Согласно заключению лингвистической комиссии от 8 октября свободно владеет государственным языком.

Имеет высшее образование (произведена сверка с подлинником диплома).

В этой связи Центризбирком постановил:

1. Установить, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Дайрабаев Жигули Молдакалыкович соответствует предъявляемым к нему Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» требованиям.

2. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан.

Сбор подписей будет осуществляться доверенными лицами кандидата. Регистрация доверенных лиц будет осуществляться территориальными избирательными комиссиями на основании Инструкции, утвержденной постановлением Центризбиркома от 21 ноября 2011 года № 62/108.

По итогам заседания Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием представителей средств массовой информации, на котором члены ЦИК ответили на вопросы СМИ.