Заброшенные дома по завышенным ценам покупали для переселенцев в Павлодарской области

Старые дома от 500 тыс. оформляли за 8 млн тенге

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Прокуратура Павлодарской области выявила факты хищения бюджетных средств, выделенных на нацпроект «Сильные регионы - драйвер развития страны», в рамках которого организовано переселение граждан с южных регионов в северные малонаселенные пункты, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, обнаружена схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге для получения половины расходов. Фактически приобретались заброшенные дома от 500 тыс. тенге.

Отмечается, что на покупку дома возмещаются 50%, но не более 4,2 млн тенге.

«В результате переселение осуществляется лишь на бумаге, фактически из-за оттока населения упразднены 59 населенных пунктов области. Только в шести районах установлен ущерб на 600 млн тенге. Прокуратура зарегистрировала материалы проверки в ЕРДР по уголовной статье «Мошенничество», – рассказали в областной прокуратуре.

Расследование ведет специальный прокурор, отметили в пресс-службе.