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Происшествия
Житель Актау зарезал сноху

В Актау осудили мужчину, который убил свою сноху. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Согласно материалам дела, в квартире, находящейся в 11 микрорайоне, между членами семьи возник конфликт. Подсудимый нанес снохе два удара ножом в жизненно важную область – заднюю часть грудной клетки.

В результате потерпевшая от полученных ран скончалась на месте совершения преступления.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимого признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК – «Убийство».

Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

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