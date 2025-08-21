Житель Актобе получил 8 лет лишения свободы за смертельное избиение супруги

Происшествия
72
Венера Баталова
корреспондент

Суд №2 города Актобе вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги, повлекшем по неосторожности ее смерть, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно материалам дела, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов по голове. После избиения ее состояние резко ухудшилось — она перестала вставать с постели и покидать дом.

При первом вызове скорой помощи врачи рекомендовали госпитализацию, однако женщина отказалась. При повторном обращении ее доставили в больницу, где она скончалась в реанимации.

Следствием также установлено, что за месяц до трагедии подсудимый уже применял насилие в отношении супруги: он несколько раз ударил ее по лицу, в том числе во время попытки женщины защититься. В результате она упала, однако за медицинской помощью тогда не обратилась.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием, приведшая к отеку мозга. Удары, нанесенные подсудимым, квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Повреждения не могли быть получены в результате падения или быть самоповреждением. Следов алкоголя и наркотиков в крови потерпевшей не выявлено.

Подсудимый частично признал вину. Прокурор просил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Суд, изучив все доказательства, пришел к выводу о виновности мужчины, при этом смягчающих и отягчающих обстоятельств установлено не было. Мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы.

Кроме основного наказания, суд вынес частное постановление в адрес руководства Актюбинского областного управления здравоохранения — с требованием устранить выявленные нарушения в работе скорой медицинской помощи и предотвратить аналогичные случаи в будущем.

Приговор не вступил в законную силу.

#суд #убийство #Актобе #семейное насилие

