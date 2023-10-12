Житель Прибалтики симулировал инфаркт ради бесплатной еды

Такой трюк он проделал 20 раз, чтобы не оплачивать счета в ресторанах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: А.Аманжолова

Эмигрант из Литвы более 20 раз сымитировал инфаркт, чтобы не оплачивать счета в ресторанах Испании, и попал в тюрьму. Подробностями истории поделилось издание The Sun.

По данным источника, 50-летний прибалт симулировал сердечный приступ ради бесплатной еды в основном в заведениях европейского курортного региона Коста-Бланка. Владелец одного из ресторанов рассказал журналистам, что мужчина заказал салат оливье и несколько стаканов виски, а потом изобразил недомогание.

«Это было очень театрально: он притворился, что потерял сознание, и рухнул на пол, — добавил менеджер другого заведения. - Мы разослали его фотографию во все рестораны, чтобы помешать ему снова устроить представление».

После того как эмигрант отказался оплатить два штрафа, он был отправлен в тюрьму на 42 дня. Известно, что хозяева ресторанов планируют подать совместную жалобу, в которой призовут приговорить мошенника к двум годам заключения.