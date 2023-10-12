Житель Прибалтики симулировал инфаркт ради бесплатной еды

Lifestyle
128
Аманжолова Айман
[email protected]

Такой трюк он проделал 20 раз, чтобы не оплачивать счета в ресторанах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: А.Аманжолова

Эмигрант из Литвы более 20 раз сымитировал инфаркт, чтобы не оплачивать счета в ресторанах Испании, и попал в тюрьму. Подробностями истории поделилось издание The Sun.

По данным источника, 50-летний прибалт симулировал сердечный приступ ради бесплатной еды в основном в заведениях европейского курортного региона Коста-Бланка. Владелец одного из ресторанов рассказал журналистам, что мужчина заказал салат оливье и несколько стаканов виски, а потом изобразил недомогание.

«Это было очень театрально: он притворился, что потерял сознание, и рухнул на пол, — добавил менеджер другого заведения. - Мы разослали его фотографию во все рестораны, чтобы помешать ему снова устроить представление».

После того как эмигрант отказался оплатить два штрафа, он был отправлен в тюрьму на 42 дня. Известно, что хозяева ресторанов планируют подать совместную жалобу, в которой призовут приговорить мошенника к двум годам заключения.

#еда #мошенник #ресторан

Популярное

Все
Победы в Турции и Японии
Сокровище предков
Из этого растения сшили первые джинсы
Вернуть читателя
Тайна старого колодца
Единство и труд – верный маршрут
Детективы вне закона
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Почему бережливость не в тренде
Вот такая волокита
Пять элементов IT-экосистемы
Потенциал духовной дипломатии
Дело темное
Интересы населения превыше всего
Всегда на страже, всегда в седле
Решение – в руках населения
С заботой о нуждающихся
Не только корм
Попасть в «Яблочко»
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
ХАМАС атаковал Израиль
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Максим Галкин вышел на связь с подписчиками
Prada разработает скафандры для полетов на Луну
В Ташкенте с подозрением на инфаркт госпитализировали актер…
Пенсионеры провели больше года в круизе по миру

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]