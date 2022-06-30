Житель Семея обнаружил оружие древних воинов вблизи города

Сделано на века

Увлеченный поисковик-исследователь, представитель ОО «Ел дала» Денис Маторин нашел оружие древних скифов в районе села Белокаменка, расположенного в 60 км от Семея. Находка – бронзовые наконечники стрел, ножи, копье, зеркало и два железных предмета монгольского периода.

– Часто бываю в районе верх­ней и нижней Белокаменки. В этих местах люди живут с древности, и я нередко нахожу тому подтверждение в виде предметов разных эпох. На этот раз меня заинтересовала свежая противопожарная полоса около трассы, – делится подробностями Денис Маторин. – Я увидел перепаханную землю, решил посмотреть, что там может быть. И в течение нескольких часов обнаружил типичные для эпохи бронзы предметы. Каждый из них ценен и интересен.

Находки Денис Маторин передал в областной историко-краеведческий музей Семея. Сотрудники музея отмечают, что все артефакты, несмотря на солидный возраст, сохранились очень хорошо.

– Среди наконечников выделяется скифский образец, он трехлопастный и чуть больше размером, чем андроновский аналог. Напоминает вытянутый треугольник или миниатюрное копье, – рассказали в музее.

Скифские племена проживали на обширной территории от Европы до Алтая с VIII века до нашей эры по IV век. Народ был воинственным, занимался охотой, поэтому лук со стрелами был практически у каждого представителя племени. Наконечники от стрел очень часто находят в степях на всей территории Евразии.

Среди бронзовых предметов, найденных около Белокаменки, также выделяется зеркало в виде диска круглой формы. Этот предмет, начищенный до блеска, отлично служил и мало уступал по отражаемости современным зеркалам. Срезень-наконечник стрелы по внешнему виду напоминает перо. Он предназначался для поражения животного или не защищенного доспехами воина, так как его режущая кромка была широкой. Срезень оставлял глубокие кровоточащие раны…

– Что дает мне поиск? В первую очередь это возможность увидеть через предметы быта, как жили люди много веков назад. Они были намного умнее, чем думает большинство современников. Они обладали хорошим интеллектом, сноровкой, искус­но владели ремеслом. Только представьте, они все создавали своими руками: рыболовные крючки, пинцеты, скальпели, молотки, ножовки, пуговицы, наконечники, зеркала, украшения. Причем делали это качественно и, как мы видим, на века, на тысячелетия, – говорит Денис Маторин.

Это не первый дар в фонд крае­ведческого музея от поисковика-исследователя, его находки также вносят вклад в сохранение исторического наследия.