Общество Житель Семея обнаружил оружие древних воинов вблизи города 30 июня 2022 г. 1:30 Флора Левина Сделано на века Увлеченный поисковик-исследователь, представитель ОО «Ел дала» Денис Маторин нашел оружие древних скифов в районе села Белокаменка, расположенного в 60 км от Семея. Находка – бронзовые наконечники стрел, ножи, копье, зеркало и два железных предмета монгольского периода. – Часто бываю в районе верхней и нижней Белокаменки. В этих местах люди живут с древности, и я нередко нахожу тому подтверждение в виде предметов разных эпох. На этот раз меня заинтересовала свежая противопожарная полоса около трассы, – делится подробностями Денис Маторин. – Я увидел перепаханную землю, решил посмотреть, что там может быть. И в течение нескольких часов обнаружил типичные для эпохи бронзы предметы. Каждый из них ценен и интересен. Находки Денис Маторин передал в областной историко-краеведческий музей Семея. Сотрудники музея отмечают, что все артефакты, несмотря на солидный возраст, сохранились очень хорошо. – Среди наконечников выделяется скифский образец, он трехлопастный и чуть больше размером, чем андроновский аналог. Напоминает вытянутый треугольник или миниатюрное копье, – рассказали в музее. Скифские племена проживали на обширной территории от Европы до Алтая с VIII века до нашей эры по IV век. Народ был воинственным, занимался охотой, поэтому лук со стрелами был практически у каждого представителя племени. Наконечники от стрел очень часто находят в степях на всей территории Евразии. Среди бронзовых предметов, найденных около Белокаменки, также выделяется зеркало в виде диска круглой формы. Этот предмет, начищенный до блеска, отлично служил и мало уступал по отражаемости современным зеркалам. Срезень-наконечник стрелы по внешнему виду напоминает перо. Он предназначался для поражения животного или не защищенного доспехами воина, так как его режущая кромка была широкой. Срезень оставлял глубокие кровоточащие раны… – Что дает мне поиск? В первую очередь это возможность увидеть через предметы быта, как жили люди много веков назад. Они были намного умнее, чем думает большинство современников. Они обладали хорошим интеллектом, сноровкой, искусно владели ремеслом. Только представьте, они все создавали своими руками: рыболовные крючки, пинцеты, скальпели, молотки, ножовки, пуговицы, наконечники, зеркала, украшения. Причем делали это качественно и, как мы видим, на века, на тысячелетия, – говорит Денис Маторин. Это не первый дар в фонд краеведческого музея от поисковика-исследователя, его находки также вносят вклад в сохранение исторического наследия.