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Происшествия
Житель Усть-Каменогорска украл кроссовки, чтобы сходить на свидание
Левина Флора

Житель города Усть-Каменогорска украл из магазина кроссовки, чтобы сходить на свидание, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области, 31-летний мужчина признался в суде, что еще в середине августа зашел в один из крупных торговых центров города, где ему приглянулись брендовые кроссовки. Не имея достаточной суммы, он сорвал с обуви антикражное устройство, положил свои старые кроссовки в коробку и вышел из магазина.

На тот момент кражу никто и не заметил. Спустя месяц мужчина снова решил «обновить гардероб» и пошел в тот же обувной бутик. По наработанной схеме совершил кражу и скрылся.

Но в этот раз пропажу дорогой обуви заметили сразу при ревизии, и, изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили «модника».

Как выяснилось, на дело его вдохновили отношения с девушкой и на свиданиях ему хотелось выглядеть стильно. А вот об уголовной ответственности влюбленный не подумал. И любовь к стильной обуви привела его к штрафу в 58 тысяч тенге, к 100 часам принудительного труда, а также к ограничению свободы в два с половиной года.

Теперь ходить на свидания парню придется только днем, так как суд запретил ему посещать увеселительные заведения и после 22:00 часов покидать жилище. При этом осужденный трудоустроен и получил возможность своевременно погашать штраф.

Как отреагировала барышня на «подвиги» поклонника, не сообщается.

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