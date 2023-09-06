Жителей Астаны просят заранее планировать маршрут из-за матча Казахстан – Финляндия

7 сентября на стадионе «Астана Арена» состоится матч между Казахстаном и Финляндией в рамках квалификации ЕВРО-2024, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

В связи с этим астанчан просят заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

Квалификационный матч ЕВРО-2024 состоится в четверг, 7 сентября в 20:00. Это одна из решающих встреч для нашей сборной за выход на чемпионат Евро-2024. Порядка 30 тысяч билетов уже проданы. На стадионе ожидается аншлаг.

Поскольку игра будет проходить на стадионе «Астана Арена», могут оказаться перегружены проспекты Туран и Кабанбай батыра.

Чтобы избежать заторов на дорогах, водителей просят заранее планировать свой маршрут. Кроме того, необходимо соблюдать общественный порядок.

10 сентября в 19:00 часов в Астане сборная Казахстана сыграет с командой Ирландии.