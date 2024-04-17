Жителей Кульсары эвакуировали в Мангистаускую область

Спасатели пришли на помощь более 26 тыс.гражданам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет государственных материальных резервов МЧС

Фото: МЧС РК

В связи с паводковой обстановкой в Атырауской области из города Кульсары в города и районы Мангистауской области было эвакуировано более 26 тысяч местных граждан.