Жителей Кульсары эвакуировали в Мангистаускую область
89
Спасатели пришли на помощь более 26 тыс.гражданам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет государственных материальных резервов МЧС
В связи с паводковой обстановкой в Атырауской области из города Кульсары в города и районы Мангистауской области было эвакуировано более 26 тысяч местных граждан.
«Люди размещены в пунктах временного размещения, а также у родственников и волонтеров. На сегодня по поручению правительства комитет государственных материальных резервов МЧС из фонда для эвакуированных граждан разбронировал материальные ценности, такие как продукты питания», постельное белье, — подытожили в ведомстве.