Жителей ВКО призывают воздержаться от походов в горы

ДЧС ВКО и ВК филиал «Казселезащита» напоминают, что от селевого потока можно спастись, только избежав его.

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В Восточно-Казахстанской области начался селеопасный период. В целях безопасности жителям региона ДЧС рекомендует воздержаться от походов в горы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Всего в регионе 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддер и районе Алтай. В верховьях гор этих районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 13 населенным пунктам.

В области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек: Громотуха, Уба – город Риддер; Бухтарма, Хамир,Черновая - район Алтай; Бухтарма – Катон-Карагайский район; Кендерлык – Зайсанский район.

Для безопасного прохождения селе-, оползнеопасного периода разработан график плановых наземных и аэровизуальных обследований по руслам рек и селе-, оползне опасных участков. Запланированы батиметрические работы на моренных озерах. Проведена установка 20 предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18-ти щитов на оползнеопасных участках, выданы уведомления-рекомендации местным исполнительным органам селе-, оползнеопасных районов и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально селеопасных участках.

Для ведения мониторинга за селе-оползневой обстановкой, действует 9 сезонных гидропостов и 1 крулогодичный.

ДЧС ВКО и ВК филиал «Казселезащита» напоминают, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В целях безопасности стоит воздержаться от походов в горы в селеопасный период.

Населению обязательно знать возможные места и примерные границы оползней в регионе. При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.