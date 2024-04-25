Жители Петропавловска возмущены планами точечной застройки

Жильцы соседних домов № 34, 40 по улице Абая и № 136, 138 по улице Назарбаева провели во дворе соб­рание, где высказались против строительства пятиэтажного дома.

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До сих пор этот земельный участок в центре Петропавловска использовался под детскую площадку, здесь же стоят мусорные контейнеры и несколько металлических гаражей, на которых вдруг наклеили листовки с обращением к владельцам: «Администрация ТОО… информирует… Участок находится в собственности ТОО… Собственник земельного участка приступает к работам и обеспечит техникой для переноса гаражей за границы территории».

Жильцы неожиданно для себя узнали, что еще в 2006 году 30 соток территории двора были проданы частному лицу. Документы у застройщика на руках, и поэтому ничто не может остановить строительство. В ответ собралась инициативная группа, которая побывала в офисе застройщика, а также сходила на прием к акиму города Серику Мухамедиеву.

– Нам показали, что прямо под нашими окнами появится 30-местная парковка с ограж­дением, – рассказывает член инициативной группы Ольга Зенченко. – Они выложили на своем сайте проект, нарисовали красивый дом, который намерены сдать в эксплуатацию уже 31 декабря 2024 года.

– А что же аким?

– Сказал, что про ситуацию знает. Посоветовал договариваться. Но мы договариваться не собираемся. Мы против застройки!

Жильцы опасаются, что, когда заработает «точка доступа», то есть новый дом «сядет» на старую теплотрассу, зимой в квартирах станет холодно. Кроме того, исчезнет детская площадка, а новая парковка отравит двор выхлопными газами, оглушит пронзительными звуками автомобильной сигнализации.

Жильцы сдали деньги, чтобы нанять адвоката и оплатить будущие судебные издержки. Депутат гормаслихата, почетный гражданин Петропавловска Павел Афанасьев направил запрос акиму города, в котором попросил «проверить законность выделения данного земельного участка».

Между тем ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил на встрече с населением Петропавловска, что «не должно быть точечной застройки»:

– В Петропавловске – 28 аварийных домов и 210 ветхих, – сказал он. – Это жилье, которое можно сносить, а на его месте строить новые дома. Есть прог­рамма реновации, которая поз­воляет не заходить на точечную застройку, не мешать людям.

Глава региона даже дал команду акиму города приостановить точечную застройку.

– Это мое поручение, за это будете нести персональную ответственность, – со значением сказал Гауез Нурмухамбетов.

Тем не менее в Петропавловс­ке установлены 36 участков с предполагаемой точечной застройкой, поэтому прорабатывается механизм изъятия земель, предоставленных ранее с нарушениями законодательства. Старожилы помнят, как в начале 2000-х чиновники с азартом распродали почти все свободные земельные участки в областном центре.