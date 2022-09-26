Общество
Жители поселка Кызылтобе в Мангистауской области страдают от нехватки питьевой воды
Ирина Логвинова

Терпение на пределе

Сельчане вынуждены ежедневно отстаивать очереди, чтобы пополнить запасы воды в домах.

Четыре года назад к поселку был подведен водопровод. И жители, понятное дело, обрадовались, полагая, что наконец-то и в их дома придет цивилизация. Но увы...

В очереди за водой стоят сразу несколько поколений кызылтобинцев – от пенсионеров до малолетних детей. Старожилы говорят, что помнят те времена, когда сами, будучи молодежью, дожидались водовозок. Тогда родители говорили, мол, вот-вот проведут водопровод. Однако годы шли, а ситуация не менялась.

– Четыре года назад наконец-то к поселку подвели водопровод. Мы радовались, как дети. Думали, закончились мучения. Однако с тех самых пор ничего так и не сдвинулось с мертвой точки. Вынуждены покупать воду с водовозок. Раньше 4,2 куба стоило 2 200 тенге, а сейчас – 2 800. И это по талонам. У частников – по 4 000 тенге. В одной семье по 15 человек, вода быстро расходуется. Объе­мов по талонам не хватает, – рассказал житель села Кызылтобе-2 Сарсенбай Торебайулы.

Сельчане не понимают, почему в XXI веке, во времена развитых технологий, они оказались на уровне первобытных людей, бьющихся с соседями за место в очереди за водой. У людей всего два варианта добыть источник жизни, и оба связаны с водовозками. Разница в том, что государственная вода, на которую нужно брать талоны, дешевле почти в два раза, чем частная. И если купить талоны не проблема, то вот своей очереди приходится ждать неделю.

– Чтобы получить воду по талону по скидочной цене нужно отстоять недельную очередь. Сейчас вот у меня дома нет воды. Четырех кубов хватает только на две недели. Я пенсионер, не могу себе позволить купить у частников воду за 4–5 тысяч тенге, – жалуется Калдыбай Кушимов.

Водопровод протяженностью 98 километров был проведен к Мунайлинскому району с численностью населения 185 тыс. человек в 2018 году. Начал работать только в январе прошлого года. Однако вода в кранах появилась далеко не во всех поселках. Выяснилось, что опреснительный завод способен поставлять лишь четвертую часть от потребностей населения.

– В целом по Мунайлинскому району нашим жителям необходимо 35–40 тысяч кубометров воды. Посту­пает 13–15 тысяч. В настоящее время на опреснительном заводе «Каспий» идет реконструкция. Есть надежда, что она закончится в ноябре, и после этого начнется подача необходимого объема живительной влаги, – рассказал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Карасай Абыханов.

Чиновники обнадеживают: вероятнее всего, уже к новому году жизнь кызылтобинцев изменится.

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