Жители Шахтинска бояться повторить судьбу экибастузцев

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Жители Шахтинска жалуются на холод в домах. Чтобы не замерзнуть, они вынуждены пользоваться обогревателями, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Instagram karaganda_vkurse.

Для жительницы Шахтинска Татьяны Меркель отопительный сезон начался с покупки обогревателя. Батареи еле теплые.

Такая же ситуация у многих в Шахтинске. Люди утверждают, что было холодно и в минувшие морозы. Температура в некоторых квартирах не поднималась выше 12 градусов.

Основной причиной жители называют износ оборудования и котлов на местной ТЭЦ.

Чиновники подтвердили, что не работает третий котел. Но заверили, что его ремонт практически завершен.

По официальной информации с жалобами на некачественное тепло уже обратилось около 30 многоэтажных домов. На места выезжает комиссия. Всего в этом году на ремонт и подготовку ТЭЦ Шахтинска было выделено субсидий порядка одного миллиарда 400 миллионов тенге.

Напомним, 27 ноября Экибастуз остался без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

"После аварии в Экибастузе, мы боимся что будем следующими. С 21 ноября у всех жителей нашего города резко похолодало в квартирах. Причем одновременно у всех. В квартире находится невозможно от холода.

Мы обращались в ТЭЦ, senim 109. Везде нам пишут , что с отоплением все в порядке и что якобы одновременно у всех жителей стали старыми трубы и швы. Нас ТЭЦ принимает за дураков" – негодуют жители.