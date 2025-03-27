Жители столицы просят сохранить сквер

Микрорайон «Жастар», расположенный на пересечении улиц Ташенова и Амман, возвели еще в начале 80-х годов прошлого столетия. Тогда это была окраи­на, потому здесь и решили построить несколько спальных кварталов с типовыми пятиэтажками. С развитием города территория застройки расширялась, обрас­тая широкой сетью социально-бытовых объектов.

Сегодня «Жастар» занимает выгодное логистическое положение, находясь, что назы­вается, на границе исторической части города и левобережья: к примеру, добраться до знаковых достопримечательностей новой столицы отсюда гораздо быстрее, чем из многих других точек. Поэтому, даже несмотря на то, что жилой фонд несколько устарел, спрос на квартиры в местных домах не падает у покупателей и арендаторов.

Есть у этого района и еще одна весьма привлекательная особенность: близость к набережной реки Есиль и наличие зеленых парков и аллей. Поэтому, когда новость о многоэтажной застройке на месте одной из них дошла до жителей, они серьезно заволновались.

Речь идет о территории вблизи бывшего дома престарелых. Более десяти лет назад его контингент переселили в более комфортное здание, прежнее же стало выполнять роль общежития. Когда начался снос, будущая стройка сразу обросла слухами. Новости о том, что здесь, в непосредственной близи к набережной, будет возведено несколько 17-этажных зданий и еще 11 малоэтажных, вызывали недоумение – ведь участок земли небольшой.

Впрочем, количество зданий и их этажность постепенно уменьшались, но тревоги жителей только росли, ведь появились слухи, что под застройку пойдет не только территория снесенного дома престарелых, но и располагающаяся рядом зеленая зона.

– Этот район имеет свою экосистему, раньше здесь находился искусственный пруд, потом его засыпали, превратив в свободное зеленое пространство, – рассказала одна из жительниц района Айгуль Джулумбетова. – Акимат обустроил здесь беговые дорожки, игровую площадку для детей, зону для скейтеров, летом устанавливали систему полива, буквально каждое дерево выхаживали. Неужели все усилия напрасны, неужели на ветер потрачены средства из бюджета?

Факт масштабной застройки в акимате подтверждают, но обещают, что все вернется: и деревья, и прогулочные зоны... Но жильцы неумолимы – есть большая разница между уже взрослыми растениями и саженцами, за которыми снова нужен будет огромный уход.

«Проектируемый объект расположен на берегу реки Есиль и представляет собой многофункциональный комплекс, состоящий из жилых зданий, подземного паркинга, объектов обслуживания, гостиницы, бизнес-центра, объектов образования, выставочного павильо­на, а также благоустройства и реновации набережной реки Есиль с соз­данием зон отдыха, прогулочных дорожек и зеленых насаждений, также с обустройст­вом пешеходного моста через реку Акбулак, – говорится в официальном ответе местного исполнительного органа. – На сегодняшний день постановлением акимата города Астаны застройщику выдано разрешение на проведение изыс­кательских и проектных работ на земельном участке общей площадью 7,8913 га для многофункционального жилого комплекса, расположенного в районе пересечения улиц Ж. Ташенова и Амман. Также решением акима города Астаны предоставлено право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 4,4316 га из категории земель населенных пунктов».

Потерять сквер, в который вложено столько сил и средств, печально. Но жителей волнует еще один вопрос, вытекающий из представленных акиматом масштабов строительства: выдержат ли коммунальные сети, проложенные более сорока лет назад, нагрузку целого нового квартала?

– Эти дома заберут все давление у нас в кранах, – обеспокоен житель одного из домов Николай Запахалов. – Два года назад, когда водохранилище давало городу мало воды, последние этажи наших пятиэтажек уже жили по графику. Когда подключили дополнительные очистные на водохранилище, ситуация выровнялась, но в любом случае все мы понимаем, что эти коммуникации не потянут такое количество новых многоэтажек.

Для того чтобы продолжать стройку, нужно будет перенес­ти и старые газгольдеры, от которых запитано около 16 пятиэтажек.

– В акимате сказали, что время переключения на новый будет минимальным, мол, его и так нужно было уже менять на новый, но это тоже неудобства, – считает Николай Запахалов. – Отказаться от газа наши дома не могут, электропроводка в них рассчитана лишь на освещение и питание бытовой техники, а для электроплиты нужно прокладывать отдельный усиленный кабель в каждую квартиру.

Беспокоит жителей и тот факт, что для масштабирования стройки придется снести и здание педиатрической клиники, куда очень многие водят лечить детей по ОСМС.

В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны, рассмотрев запрос редакции «КП», в пределах своей компетенции сообщили следующее:

«Вопрос увеличения мощнос­ти инженерных коммуникаций рассматривается при проектировании проектно-сметной документации (далее – ПСД). В соответствии со строительными нормами и правилами при проектировании объектов это является предметом государст­венной экспертизы ПСД по объекту строительства, которая разрабатывается после согласования эскизного проекта. Государственная экспертиза ПСД относится к компетенции РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленнос­ти и строительства Республики Казахстан, которое в свою очередь не является структурным подраз­делением акимата города Астаны, в связи с этим информацией о содержании ПСД управление не располагает».

Пока местные исполнительные органы ждут результатов госэкспертизы, жители района продолжают собирать подписи для обращений за помощью. Сегодня в этих списках значатся уже 250 человек.

Нужно отметить, что это не первый случай, когда астанчане выступают против внутри­квартальной застройки на месте зеленых зон. Так, уже несколько лет жители прос­пекта Абылай-хана борются за свою аллею. Против соседства со сторойплощадкой выступали и жители домов вблизи Триат­лон-парка.