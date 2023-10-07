Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках

В городском акимате Уральска признают засилье перекупщиков на ярмарке сельскохозяйственной продукции, из-за чего цены там сравнялись с рыночными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Уральскую неделю .

Фото: Уральская неделя

«Тогда какой смысл продолжать их организовывать, — рассуждают в акимате. С перекупщиками акимат ничего сделать не может, — это следует из объяснений чиновников.

Асхат Кульбаев, заместитель акима города, говорит, что они напомнили предпринимателям, что цель проведения ярмарки — позволить сельхозпроизводителям продавать по низким ценам свою продукцию населению.

«Если отдать проведение ярмарки в конкурентную среду, нужно провести конкурс на обслуживание с бюджетом около 70 миллионов тенге. Таких денег у акимата нет», — сказал он.