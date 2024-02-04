Жители Усть-Каменогорска жалуются на крыс

Они бегают во дворах, по улицам и иногда проникают в дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz

Фото из открытых источников

О жалобах горожан на полчища крыс стало известно еще в конце прошлого года. Тогда в соцсетях появились видео о большом количестве грызунов на мусорных площадках города. Теперь жители областного центра сообщают уже и о визитах крыс в свои квартиры.

«Плодиться крысам ничто не мешает. Ведь до сих пор до конца непонятно, кто же отвечает за борьбу с грызунами. Ранее мы писали, что, по мнению специалистов департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, это одна из задач отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По информации же самого отдела ЖКХ, этим должны заниматься специализированные организации, эксплуатирующие контейнерные площадки и мусорные баки, а также управляющие организации (КСК, ОСИ, ПТ).

«Своими силами бороться с грызунами эффективно только в пределах частной постройки, — пояснили в ДСЭК ВКО. — В многоквартирных домах истребить грызунов гораздо сложнее».

Истреблением крыс могут заниматься и сами владельцы квартир, однако нужно учитывать, что условия применения ядов определяются степенью их опасности. По данным ДСЭК, в большинстве случаев лучше использовать средства, которые могут нанести минимальный урон окружающей среде. Не допускается применение чрезвычайно опасных ядов в закрытых помещениях, а высокоопасные яды могут использоваться только специально обученным персоналом. Получать предварительное разрешение на подобную обработку жителям не требуется. Информирование предусмотрено в случае, если произошла аварийная ситуация или случившееся может нести угрозу жизни и здоровью населения.