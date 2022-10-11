Жительница Атырау сожгла квартиру, обидевшись на жениха

В Атырау 28-летняя женщина сожгла квартиру в микрорайоне Нурсая, обидевшись на жениха, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Atpress.kz.

Как стало известно, она подожгла чужую квартиру, обидевшись на уральского жениха.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области уточнили, что мужчина приехал к женщине из Уральска.

"Мужчина провел с ней ночь на съемной квартире, однако позже заявил, что она ему не нравится и брак он с ней заключать не будет. Разочаровавшись в женихе, женщина сожгла снятую им квартиру. Возбуждено уголовное дело", - рассказали в областном ДП.

Также в полиции уточнили, что несостоявшиеся супруги являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

Дело передано в суд, добавили в ДП региона.