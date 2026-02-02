Жительница Костанайской области стала мамой тройняшек

Здравоохранение
73
Дана Аменова
специальный корреспондент

Две новорождённые девочки появились на свет с весом по 2 600 граммов, одна – 2 300 граммов

Фото: Минздрав

В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась тройня – первая в области за последние три года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, маме – 31 год, беременность наступила естественным путём. В семье Шарапиевых из Костанайского района уже подрастают три сына, а в один день семья пополнилась сразу тремя девочками.

Две новорождённые появились на свет с весом по 2600 граммов, одна – 2300 граммов. Рост всех малышек – 49 сантиметров.

По словам врачей областной больницы, состояние мамы и детей оценивается как удовлетворительное.

При этом специалисты подчёркивают, что многоплодная беременность относится к группе повышенного риска как в период вынашивания, так и при родоразрешении, и требует постоянного медицинского наблюдения и высокого уровня перинатальной помощи.

Мама тройняшек Сымбат Шарапеева выразила благодарность коллективу Костанайской областной больницы, где она неоднократно проходила госпитализацию во время беременности и где было проведено родоразрешение.

#Минздрав #Костанайская область #мама #трайняшки

