В настоящее время проводится процедура возврата недвижимого имущества в государственный фонд, которое впоследствии будет предоставлено нуждающимся в жилье, передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура Жамбылской области

В рамках проверки исполнения жилищного законодательства в отделе жилищных отношений акимата города Тараз установлено, что гражданка «С» представила поддельную справку и, выдав себя за государственного служащего, получила двухкомнатную квартиру из государственного жилищного фонда в микрорайоне «Ұлы Дала» города Тараз.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, представленная справка оказалась поддельной.

По указанию прокуратуры, 22.07.2025 года по данному факту мошенничества УП г.Тараз начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК.

В настоящее время проводится процедура возврата недвижимого имущества в государственный фонд, которое впоследствии будет предоставлено нуждающимся в жилье.

Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.