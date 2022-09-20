Жительница Темиртау пришла домой и обнаружила в квартире вора

В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило сообщение, что в одну из квартир дома по улице Школьная проник неизвестный, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На место происшествия прибыл ближайший наряд батальона патрульной полиции.

35-летняя потерпевшая пояснила, что после работы пришла домой и обнаружила, что дверь квартиры открыта. Женщина вошла в прихожую и увидела незнакомого мужчину.

Злоумышленник, воспользовавшись замешательством хозяйки квартиры, выбежал в подъезд и скрылся.

По "горячим следам" полицейские задержали подозреваемого – 23-летнего мужчину.

Домушник дал признательные показания, пояснив, что подобрав ключи, проник в квартиру потерпевшей и стал искать ценности, но не смог довести свой преступный умысел до конца.

Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", в ходе которого полицейские установили причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Так, подобрав ключи, подозреваемый попал в квартиру 34-летнего жителя города, где похитил норковую шубу и костюм. Сумма ущерба составила 375 тысяч тенге.

В другом случае, жертвой домушника стал 60-летний мужчина, в квартиру которого злоумышленник прошел через открытую балконную дверь. Здесь он прибрал к рукам трое наручных часов общей стоимостью 290 тысяч тенге.

Вещественные доказательства изъяты. Злоумышленник помещен в ИВС, добавили в полиции.