Жительница Алматы "воскресла" после обращения в прокуратуру

Жительница Алматы, ставшая жертвой мошенницы, больше полугода значилась умершей. Чтобы доказать обратное, женщине пришлось обратиться в прокуратуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа города.

Прокуроры установили, что знакомая гражданки А. подделала ее удостоверение личности, вклеив свою фотографию.

27 сентября 2021 года Б. скончалась в больнице, и орган регистрации актов гражданского состояния Турксибского района Алматы на основании поддельного документа внес актовую запись о ее смерти.

С этого момента потерпевшая не имела возможности пользоваться государственными услугами, гарантированной бесплатной медицинской помощью, поскольку значилась как умершая.

«Проверив данные обстоятельства, учитывая невозможность самостоятельного обращения в суд, прокуратура Турксибского района Алматы в интересах заявителя подала иск об аннулировании актовой записи о смерти.

Судом исковое заявление надзорного органа удовлетворено, РАГС иск признал, в итоге актовая запись аннулирована», – сообщили в городской прокуратуре.

По факту подделки официального документа полиция возбудила уголовное дело.