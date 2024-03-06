Жителям Шымкента и Алматы помогли вернуть в автосалоны некачественные машины

С начала текущего года Комитетом по защите прав потребителей защищены права 72 потребителей на общую сумму 102,4 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что жительница Алматы обратилась за помощью к специалистам Департамента торговли и защиты прав потребителей. Ранее она обратилась с заявлением в автосалон, где приобрела автомобиль, с просьбой вернуть деньги за некачественный товар. Но получила отказ. В результате с помощью специалистов департамента ей были возвращены 7,5 млн тенге.

Аналогичный случай произошел с другим жителем Алматы. Алматинец обратился с заявлением в компанию, где он приобрел автомобиль Hyundai Tucson, он оказался тоже некачественным. Продавец отказывался возвращать деньги. Департаментом проведена внеплановая проверка ТОО, в результате был оформлен обмен на другой автомобиль стоимостью 15,5 млн тенге.

Жительница Шымкента приобрела автомобиль в дилерском центре, он оказался с многочисленными дефектами. Департаментом разъяснены нормы закона «О защите прав потребителей», обе стороны пришли к соглашению. В результате произведен возврат денежных средств в размере 20 млн тенге.

Житель Мангистауской области Е. приобрел автомобиль Сhevrolet cobalt в автосалоне, который затем отказался возвращать деньги за некачественный товар. Департамент участвовал в качестве 3-го лица в судебном процессе. В результате потребителю произведен возврат денежных средств в размере 7,4 млн тенге.

Жительница Туркестанской области С. хотела вернуть деньги за автомобиль JAC JS4 Intelligent. Департаментом оказана юридическая консультация и проведена разъяснительная работа с продавцом о необходимости замены товара. В результате продавец обязался заменить автомобиль стоимостью 10,9 млн тенге на качественный товар той же марки в течение двух месяцев.

Также в комитете привели случаи с массажными накидками, некачественным онлайн-обучением и др.