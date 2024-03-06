Жителям Шымкента и Алматы помогли вернуть в автосалоны некачественные машины

С начала текущего года Комитетом по защите прав потребителей защищены права 72 потребителей на общую сумму 102,4 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
Сообщается, что жительница Алматы обратилась за помощью к специалистам Департамента торговли и защиты прав потребителей. Ранее она обратилась с заявлением в автосалон, где приобрела автомобиль, с просьбой вернуть деньги за некачественный товар. Но получила отказ. В результате с помощью специалистов департамента ей были возвращены 7,5 млн тенге.
Аналогичный случай произошел с другим жителем Алматы. Алматинец обратился с заявлением в компанию, где он приобрел автомобиль Hyundai Tucson, он оказался тоже некачественным. Продавец отказывался возвращать деньги. Департаментом проведена внеплановая проверка ТОО, в результате был оформлен обмен на другой автомобиль стоимостью 15,5 млн тенге.
Жительница Шымкента приобрела автомобиль в дилерском центре, он оказался с многочисленными дефектами. Департаментом разъяснены нормы закона «О защите прав потребителей», обе стороны пришли к соглашению. В результате произведен возврат денежных средств в размере 20 млн тенге.
Житель Мангистауской области Е. приобрел автомобиль Сhevrolet cobalt в автосалоне, который затем отказался возвращать деньги за некачественный товар. Департамент участвовал в качестве 3-го лица в судебном процессе. В результате потребителю произведен возврат денежных средств в размере 7,4 млн тенге.
Жительница Туркестанской области С. хотела вернуть деньги за автомобиль JAC JS4 Intelligent. Департаментом оказана юридическая консультация и проведена разъяснительная работа с продавцом о необходимости замены товара. В результате продавец обязался заменить автомобиль стоимостью 10,9 млн тенге на качественный товар той же марки в течение двух месяцев.
Также в комитете привели случаи с массажными накидками, некачественным онлайн-обучением и др.