Жизнь без «одноразок»

В нынешнем году Всемирный день окружающей среды – пятидесятое по счету ежегодное мероприятие – посвящен кризису загрязнения пластиком. Человечество ежегодно производит более 430 млн тонн данного материала. При этом две трети изделий из него – товары-одно­дневки, которые сразу же превращаются в мусор и зачастую попадают в пищевую цепочку человека.

Туристическая отрасль, пре­доставляя потребителю предметы ежедневного одноразового комфорта, является одним из самых активных загрязнителей окружающей среды. Примерно 36% всех производимых пластмасс используется для упаковки.

Сюда входят одноразовые плас­тиковые контейнеры для пищевых продуктов и напитков, 85% из которых попадает на официальные и стихийные свалки, одноразовые зубные щетки, тара для индивидуальных наборов шампуней, гелей, трубочки для коктейлей и еще огромное количество предметов. Таким образом, передвигаясь по миру, туристы оставляют за собой тонны мусора.

В отличие от других материа­лов, пластик не поддается биологическому разложению. На его разрушение может уйти до тысячи лет, поэтому он накапливается в окружающей среде до тех пор, пока не достигнет критической точки. Такого рода загрязнение «душит» морскую флору и фауну, наносит ущерб почве и отравляет подземные воды, а также может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.

Кроме того, производство плас­тика – один из самых энергоемких процессов в мире. Материал изготавливается из такого ископаемого топ­лива, как сырая нефть, которая с помощью нагревания и добавок превращается в полимер. В 2019 году производство пластмасс привело к выбросам 1,8 млрд метрических тонн парниковых газов – это 3,4% от общемирового объема.

Получается, с одной стороны, перед сферой путешествий и туризма, на которую в 2019 году приходились 10,4% мирового ВВП и каждое десятое рабочее место, сегодня стоит важная задача – вернуть потерянные позиции. А с другой, в совместном докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирного совета по путешествиям и туризму (ВСПТ) отельеров и всех других причастных к этому делу призывают обратить внимание на необходимость скоординированных действий, направленных на снижение темпов загрязнения планеты.

...И есть решение

Прислушались к этому призыву уже около 500 организаций и предприятий, на долю которых приходится более 20% используе­мой во всем мире плас­тиковой упаковки. Правительства пяти континентов уже сог­ласованно выполняют взятое обязательство. И все потому, что экономичес­кая выгода от принятия данных мер налицо. Согласно выводам нового доклада ЮНЕП, загрязнение пластиком может уменьшиться на 80% к 2040 году, если страны и компании проведут глубокие изменения в политике и на рынках, используя имеющие­ся технологии.

«То, как мы производим, используем и утилизируем пластмассы, загрязняет экосистемы, соз­дает риски для здоровья людей и дестабилизирует климат, – заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. – Мы предлагаем стратегию, которая не допускает попадания пластмасс в экосистемы, в наши тела. Если будем следовать ей, в том числе и на переговорах по соглашению о борьбе с загрязнением пластиком, то сможем добиться крупных социально-экономичес­ких и экологических побед».

В 2022-м государства – члены ООН согласовали резолюцию, направленную на прекращение пластикового загрязнения. Межправительственный комитет по ведению переговоров разрабатывает юридически обязательный документ по борьбе с загрязнением пластиком с целью его окончательной доработки к концу 2024 года.

Важно отметить, что переговоры были сосредоточены на мерах, учитывающих весь жизненный цикл пластмасс – от извлечения и разработки продукта до производства и обращения с отходами, что открывает возможности для переработки в рамках процветающей экономической модели замкнутого цикла.

На сегодня мировая производственная модель замкнутого цикла равна всего 8,6%. Поэтому примеры тех, кто уже активно включился в эту работу, удос­таиваются особого внимания и поддержки.

Так, в рамках проекта «Преоб­разование туризма», финансируе­мого Международной климатической инициативой (МКИ) Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопаснос­ти Германии, осуществляемого на базе гостиниц в Доминиканской Республике, Маврикии, Филиппинах и Сент-Люсии, доказано, что можно разработать инновационные бизнес-модели с целью сокращения выбросов парниковых газов и повышения эффективности использования ресурсов.

Менеджер отеля Club Paradise Palawan на Филиппинах Джо­эгил Магтанггол рассказывает, что в настоящее время отель предоставляет гостям пищевые и туалетно-косметические принадлежности австралийского производства в многоразовых контейнерах-насосах, упаковывает еду навынос в коробки, изготовленные из таких биоразлагаемых материалов, как крахмал маниоки, добывает и очищает собственную негазированную и газированную воду и разливает ее в многоразовые стеклянные бутылки.

Общее сокращение количества одноразовой продукции означает и сокращение количества отходов и, соответственно, расходов на их вывоз с острова. Более того, несмотря на то что прямые накладные расходы могут увеличиться, долгосрочное воздействие на сохранение окружающей среды с лихвой покрывает эти затраты. Ведь для отеля Club Paradise Palawan вода и побережье, окружающие его на филиппинском острове Димакья, являются одними из самых ценных активов. Помогая сохранять морскую экосистему, гостиница таким образом защищает великолепные коралловые рифы, которыми славится местность, и продолжает привлекать дайверов со всего мира.

Впечатления гостей служат тому доказательством. В 2020 году, в самый сложный год для туризма, отель удостоился награды «Устойчивое направление» и был назван, согласно мнению путешественников, лучшим из лучших по версии Trip Advisor.

Зубную щетку возите с собой

Европейская комиссия поэтапно вводит запрет на использование туалетных принадлежностей в мини-упаковках в рамках новых общеевропейских правил. В них указано, что в среднем каждый европеец производит почти 180 кг упаковочных отходов в год. Согласно прогнозам, к 2030 году это число увеличится еще на 19%, если не принять никаких мер.

В ЕС решили действовать через запреты: так, вне закона окажутся определенные формы упаковки, например, одноразовые контейнеры для продуктов питания и напитков в ресторанах и кафе, упаковка для фруктов и овощей, ну и миниатюрные бутылочки для шампуня, гелей, зубной пасты и другие мини-флакончики и тюбики в отелях. Эти предложения должны быть ратифицированы Европейским парламентом в этом году.

Отельеры относятся к этим нововведениям с ответственностью. Некоторые глобальные сети сами уже довольно давно вводят подобные меры. Например, в 2020 году в отелях десяти брендов, принадлежащих Marriott, исчезли все маленькие бутылочки с шампунями, гелями и кондиционерами.

Мировой оператор Hilton удалил пластиковые бутылки с водой со столов на всех встречах и мероприятиях в управляемых отелях в Китае и Монголии еще в сентяб­ре 2017 года. Результатом этой инициативы стала ликвидация 13 млн пластиковых бутылок в год.

Заменой пластиковым бутылкам с водой стала биоразлагаемая бумажная продукция в управляе­мых отелях в Австралии, Новой Зеландии и на Фиджи. Результат – сокращение еще 2,5 млн пластиковых бутылок в год.

– Перед одним из крупных международных событий в Астане мы проводили инспекцию, и надо признать, что бережное отношение к окружающей среде сегодня является широким трендом среди отельеров, – комментирует член Казахстанской туристской организации Татьяна Казанцева. – В сетевых бизнес-отелях уже не найдешь одноразовых зубных щеток, других предметов личной гигиены, у которых короткий срок использования. Тем более что, как показывает практика, люди отдают предпочтение определенным косметологическим или стоматологическим маркам.

Например, большинство турис­тов все же возят с собой любимую зубную щетку или кремы. В платном доступе все это остается, и если вы нуждаетесь в предметах личной гигиены, их легко можно приобрести в отеле за плату. И для многих эта мера имеет, можно сказать, сдерживаю­щий эффект, ведь к бесплатным одноразовым принадлежностям относятся без всякого пиетета, часто их просто вскрывают без нужды, выбрасывают или забирают с собой.

– Страдает ли туристическая отрасль от сокращения использования пластика? Отвечу: нет, – продолжает Татьяна Казанцева. – А вот расходы отельеров этот пункт значительно сокращает плюс вносит позитивный вклад в глобальное дело защиты окружающей среды. К тому же отказываться от предоставления средств гигиены полностью никто не планирует. Гели для душа, жидкие мыла располагаются теперь чаще всего в больших многоразовых диспенсерах с дозатором. Вместо одноразовой пластиковой посуды с едой навынос используют крафтовую бумагу, воду наливают в стекло, стараются исключить из обихода одноразовые «мешалки» для сахара и другие предметы.

Так, сеть AccorHotels поэтапно отказывается от пластиковых соломинок в 125 управляемых отелях в Соединенном Королевстве и Ирландии и сотрудничает с партнерами, чтобы распространить политику на свои 113 франчайзинговых отелей в регионе. Hyatt Hotels Corporation предложила замену – 65 тыс. пар перерабатываемых наушников в 80 своих фитнес-центрах. Ну и конечно же, никаких соломинок в ресторанах этой сети вы не увидите.

MGM Resorts International вовлечена в такой же по­этапный отказ во всех своих отелях, начиная с курорта и казино Aria, курорта Mandalay Bay и казино в Лас-Вегасе. Они уничтожат около 100 млн соломинок в год. В апреле Four Seasons Hotels and Resorts тоже объя­вили о зап­рете на все пластиковые соломинки в 110 гостиницах.

Disney ликвидирует одноразовые пластиковые «мешалки» во всех гостиничных заведениях, которыми он владеет и управляет, в том числе в своих курортных отелях. Компания переходит на многоразовые бутылки для удобства в номере, сокращает количество доступных пластиковых пакетов и ликвидирует полистирольные чашки на своих курортах и круизных судах. Предполагается, что меры приведут к уменьшению на более чем 175 млн соломинок и 13 млн «мешалок» в год.

Akaryn Hotel Group открыла Akyra TAS Sukhumvit Bangkok как отель, полностью лишенный одноразового пластика. Тут используются бутылки с водой из нержавеющей стали, керамические контейнеры для туалетных принадлежностей, зубные щетки и гребни из кукурузного крахмала. Отель также использует биоразлагаемые мешки для мусора в комнатах для гостей, а вместо упаковки из пластиковой фольги для туалетных принадлежностей в нем применяются ящики и стеклянные банки.

Waterford Hotels & Inns управляет шестью отелями в Калифорнии и одним – в Орегоне. Они ликвидировали отходы из одноразовых пластиковых бутылок. Компания установила большие контейнеры для шампуней, прекратила применение «расточительных небольших пластиковых бутылок», как указывается в пресс-релизе.

Полуостровные отели высокого уровня The Peninsula Hotels убрали все пластмассовые соломинки из всех своих отелей и предлагают гостям бумажную альтернативу по запросу. И даже Cayuga Collection ликвидировала плас­тиковые соломинки из восьми своих роскошных отелей класса люкс в Коста-Рике и Никарагуа и предложила одноразовые изделия из бамбука.

– Безусловно, на все нужно время, – считает Татьяна Казанцева. – Должны перестроиться отели, и туристы – тоже. Раньше считалось, что класс люкс должен обязательно предоставлять одноразовые предметы личной гигиены – в этом виделись забота отельера о своем госте, поддержание его высокого статуса. Теперь же владельцы сети декларируют свой вклад в глобальную заботу о планете, о будущем, и чем выше ее категория, тем более осознанное отношение к высоким принципам она демонстрирует.