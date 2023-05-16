Жизнь дана на добрые дела

Ребята из военно-патрио­тического движения «Жас сарбаз», наставники кызылординской военно-технической школы Министерства обороны РК, сотрудники областного молодежного ресурсного центра старательно поработали над наведением чистоты на этом участке кладбища. К волонтерам присоединились юноши и девушки из Байконыра – целый трудовой десант, направленный на доброе дело рядом российских городских общественных организаций. Вместе все дружно сделали уборку у братских могил, покрасили входные ворота на кладбище, избавили территорию от сорняков.

– Спасибо этим людям за их сердечность и трудолюбие! – рассказывает пенсионерка Алия Махмутова. – Мы, старики, помним то время, когда на старом городском кладбище еще делались захоронения и в отдельном секторе хоронили солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях Кызылорды. К свежим могилкам жители тогда ходили ежедневно, оплакивали умерших, ведь большинство из них были родом не из этих мест, госпитальные койки не они себе выбирали. И местные женщины приходили к захоронениям, чтобы помолиться об упокоении душ чужих детей и мужей, разделяли чужое горе. Впрочем, тогда у народа все горести были общие, и то, что сейчас, спустя много десятилетий молодежь заботится о месте захоронения – большое дело. Это же наследники и хранители того мира, который фронтовики подарили народу!

Отметим, в Великую Отечест­венную войну в Кызылординской области было дислоцировано 11 эвакуационных госпиталей, в которых прошли лечение примерно 15 тыс. раненых солдат и офицеров. Некоторых тяжело раненых медикам не удалось выходить, и их хоронили в Кызылорде в специальном сегменте городского кладбища.