Жизнь дана на добрые дела Свежий выпуск 16 мая 2023 г. 3:30 0 Наталья Денисова В Кызылорде молодежь взяла под свой контроль содержание в порядке братского захоронения воинов Великой Отечественной войны на территории старого городского кладбища. фото из открытых источников Ребята из военно-патриотического движения «Жас сарбаз», наставники кызылординской военно-технической школы Министерства обороны РК, сотрудники областного молодежного ресурсного центра старательно поработали над наведением чистоты на этом участке кладбища. К волонтерам присоединились юноши и девушки из Байконыра – целый трудовой десант, направленный на доброе дело рядом российских городских общественных организаций. Вместе все дружно сделали уборку у братских могил, покрасили входные ворота на кладбище, избавили территорию от сорняков. – Спасибо этим людям за их сердечность и трудолюбие! – рассказывает пенсионерка Алия Махмутова. – Мы, старики, помним то время, когда на старом городском кладбище еще делались захоронения и в отдельном секторе хоронили солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях Кызылорды. К свежим могилкам жители тогда ходили ежедневно, оплакивали умерших, ведь большинство из них были родом не из этих мест, госпитальные койки не они себе выбирали. И местные женщины приходили к захоронениям, чтобы помолиться об упокоении душ чужих детей и мужей, разделяли чужое горе. Впрочем, тогда у народа все горести были общие, и то, что сейчас, спустя много десятилетий молодежь заботится о месте захоронения – большое дело. Это же наследники и хранители того мира, который фронтовики подарили народу! Отметим, в Великую Отечественную войну в Кызылординской области было дислоцировано 11 эвакуационных госпиталей, в которых прошли лечение примерно 15 тыс. раненых солдат и офицеров. Некоторых тяжело раненых медикам не удалось выходить, и их хоронили в Кызылорде в специальном сегменте городского кладбища. #Кызылорда #волонтеры #молодежь #память #ВОВ #РК #кладбище #«Жас сарбаз» #Байконыр #братское захоронение