Колонка обозревателей

Жизнь как science fiction

Ирина Нос
Ненаучной фантастикой сочла некоторая часть горожан недавнее мытье столичных дорог специальным средством. Не помогло даже мнение специалис­тов о том, что именно так и можно смыть после зимы следы реагентов с асфальта для новой разметки.

Ну что же. Пока мы тут недовольно ахаем, за океаном несколькими прикосновениями к экрану смарт­фона домой вызывают… магазин на колесах. Передвижной робокиоск привезет вам, например, овощи и фрукты.

Как пишет Business Insider, беспилотный магазин можно вызвать через приложение к смартфону, при помощи которого и покупки проще оплатить. В США основали целый проект Robomat, который и собирается сдавать свои беспилотные фургоны торговым сетям в аренду. То есть ожидается, что инновация такого рода будет давать хоть ограниченную, но прибыль.

Но мы-то тоже не лыком шиты. У нас, правда, доставка с водителем, но воду в поселок Косшы возят цис­тернами. Там река Нура виновата. Разлилась и затопила скважины. Кстати, в поселке водовозку тоже при помощи смартфона могли вызывать, надо поинтересоваться. А прибыли нет никакой. Но чтобы с людей, и без того утративших часть привычного быта, за привезенную воду деньги брали. Это была бы настоящая ненаучная фантастика.

Да что там пристоличный поселок, за него отвечают областные власти. Вот в начале апреля в самой столице целый район без воды жил какое-то время. В грязное весеннее время – без воды. А не успел к водовозке, сам виноват, обувь в соседней луже вымоется. Со стиркой хуже в разы. Не до фантастики тут. Зато радости сколько в возгласах: «Воду дали!»…

В Алматы на минувшей неделе теплотрассу прорвало, вот это практически беда, не фильм-катастрофа вовсе. Люди пострадали, их имущество тоже. Старые, ржавые трубы не вынесли напора к окончанию сезона. Тамошние коммунальщики пишут, что сети изношены на 61,3%. И так по всем крупным городам. В столице давно зафиксирован средний износ водоводов и водопроводных сетей до 70%. И есть водопровод не во всех районах. Где-то, как три десятка лет назад, торчат тоже изношенные водоразборные колонки…

Но где все наши заводы, строившиеся в рамках госпрограмм и вне их, именно для производства всевозможных труб для тепло- и водомагистралей? Наверняка найдутся в стране структуры, каким вменено проводить подобные поиски и делать соответствующие подсчеты настоящих и липовых трат.

Тут вот кое-кто в столице дронов запускал в марте над запретными территориями, получив за то соответствующее «ай-яй-яй». Но опять отстаем, граждане. Как и в мытье асфальта шампунем. Например, инженеры из Северо-Восточного университета США создали робота «Леонардо». Он ходит, прыгает и взлетает. Зачем такая вещь? Нау­ка, ребята, умеет много гитик. И не все изобретения сразу приносят практическую пользу, говорят американцы.

Хотя наши школьники поспорить могут с этим утверждением. В Петропавловске, например, ученики Назарбаев Интеллектуальной школы придумали и собрали мини-версию роботизированной машины для сельскохозяйственной отрасли.

Их робот-комбайн тоже беспилотник. Так он не развозит овощи по ровной дороге с разметкой. Он самостоятельно, без помощи человека, может «вспахивать землю, сеять и убирать урожай». Работает на солнечных батареях, а сведения о собственной неисправности – техника ведь способна ломаться – фиксирует при помощи вращаю­щейся видеокамеры. Для обслуживающего персонала.

Согласимся, что это не та технология, от которой стоит ждать прорыва. Однако подобный роботизированный комплекс, который легче принять, как еще один способ выполнять определенную работу, все же окажет нужное влияние. В частности, на молодые умы. Чтобы вокруг нас была самая настоящая фантастическая жизнь.
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