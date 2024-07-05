Жизнь на пуантах: прима-балерина рассказала о профессии и стандартах красоты

О природной грации и пластике балерин до сих пор слагают легенды. Ведущая солистка театра «Астана Балет» Айнур Абильгазина рассказала корреспонденту Kazpravda.kz о том, почему ценители высокого искусства часто романтизируют профессию, неразрывно связанную с воздушными, многослойными пачками и элегантными пуантами

Фото: nstagram.com/abilgazina_ainur/

Айнур Абильгазина - одна из самых ярких звезд театра «Астана Балет». С ее творчеством столичная публика знакома благодаря популярным постановкам «Легенда о любви», «Кармен-сюита», «Серенада», «Саломея», «Орфей и Эвридика», «Золушка», «Козы Корпеш и Баян Сулу», где она исполнила ведущие партии. В качестве хореографа талантливая девушка осуществила постановку спектаклей «Триумф» и Soli Deo Gloria. А совсем недавно блистала на премьере балета Touch the Light.

Исполнительница партий ярких героинь говорит, что каждый артист на своем творческом пути должен пройти разные ступени карьерного роста. Она является выпускницей Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева и Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

Айнур получила степени бакалавра по специальностям педагог-репетитор и магистр искусствоведения по специальности режиссер-постановщик. Затем она проходила повышение квалификации на режиссера в Academia di balle arti di Roma в Италии и успела поработать в ГАТОБ имени Абая, Русском национальном театре имени С.Радченко в Москве.

В 2016 году она вошла в состав труппы молодого и перспективного театра «Астана Балет», где довольно быстро освоила новый неоклассический репертуар.

Прима – балерина говорит, что любовь к театральному искусству ей с детства привили родители.

«Хотя в моей семье никто не принадлежит к числу творческих людей, однако меня мама любила искусство. Она с детства отводила меня на бальные танцы, художественную гимнастику, а затем и на балет. Мы смотрели спектакли в алматинском ГАТОБ имени Абая. Меня особенно поразил «Дон Кихот», где главные партии танцевали мэтры казахстанской культуры Гульжан Туткибаева и Марат Тукеев. Однажды мама спросила меня о том, хочу ли я также танцевать как профессиональные артисты, так и решилась моя судьба. Помню, что поступление в хореографическое училище было сложным, там проверяют музыкальность и танцевальность. Изначально меня взяли на испытательный период. Однако спустя время начала осваивать азы профессии и постепенно достигать своих целей», – вспоминает Айнур.

Ноги – наш «хлеб»

По словам Айнур, строгая дисциплина в учебном заведении закаляет характер будущих артистов балета.

«В подростковом возрасте сильно поправилась и в училище даже поставили вопрос о моем исключении. Моим родителям посоветовали перевести меня в общеобразовательную школу. Конечно, я была расстроена. Тогда моя мама вселила в меня уверенность, хотя в тот период хотелось бросить учебу. Тем не менее, пришлось собраться с мыслями, ограничить себя в еде, посидеть на диете, походить в бассейн. В общем за время летних каникул скинула лишний вес и к новому учебному году пришла практически в отличную физическую форму. Наверное, в детстве мне хотелось доказать педагогу Ольге Дмитриевне Воеводиной, что я достойна танцевать на сцене. Возможно, после того, как мои старания заметили, простимулировали, чтобы начался мой карьерный рост», – пояснила собеседница.

За годы учебы девочки осваивают разные виды танцев, в том числе классический, дуэтный, народно-характерный, изучают изобразительное искусство, историю музыки, театра. Они растут труженицами, так как им предстоит тяжелая и кропотливая работа.

«Это был сложный период, не знаю смогла ли бы я заново пережить такие испытания. Когда я возвращалась домой, то наблюдала как дети играют на улицах казаки-разбойники, футбол, но не могла себе это позволить поиграть с ребятами. Ведь многие виды спорта категорически запрещены. В частности, нельзя кататься на коньках, ездить на велосипеде, так как это может быть травмоопасно. Ноги – наш «хлеб», надо бережно относится к своему телу, ведь это сценический инструмент. Любой ребенок испытывает стресс, когда приходится ограничивать себя в еде после изнурительной физической нагрузки. В моей памяти до сих остались кровяные мозоли на стопах, прилипшие к хлопчатобумажным колготкам. Мама приносила тазик с теплой водой, чтобы смягчить рану. А на следующий день надо танцевать, забывая обо всех трудностях», – вспоминает прима-балерина.

Каждый спектакль неповторим

Как оказалось, в повседневной жизни балерины предпочитают носить удобную обувь вместо туфель с высокими каблуками. Однако именно на сцене артисты испытывают незабываемые ощущения.

«Чтобы достоверно воплотить сценический образ необходимо быть внутренне наполненным, осваивать интересную и полезную информацию, читать книгу, слушать и изучать музыку. Для этого стараюсь все пропустить через себя, не просто сыграть роль, а прожить на сцене в предлагаемых обстоятельствах, примерить партию на себя и вложить частичку своей индивидуальности. Изначально не хватает опыта, но с годами пластика меняется. Также многое зависит от настроя и настроения артистов, поэтому не бывает одинаковых спектаклей», – сказала она.

Ведущая солистка театра «Астана Балет» признается, что из-за напряженного графика репетиций, выступлений, гастролей остается мало свободного времени. Обычно она проводит выходные дни в кругу семьи и черпает вдохновение благодаря чтению художественной литературы, прослушиванию музыки и рисованию.

Классика должна быть идеальной

В Алматы в статусе ведущей солистки станцевала практически все любимые партии и поняла, что теперь следует выйти из зоны комфорта. Тогда она решила принять приглашение от театра «Астана Балет».

Айнур признается, что среди всех танцевальных стилей и направлений ей ближе неоклассика и contemporary dance. Однако важнее всего для нее исполнять сильных женщин со стержнем внутри, которые умеют по-настоящему любить, таких как Мехмеме Бану в спектакле «Легенда о любви» и Кармен в постановке «Кармен-сюита».

«В классическом балете очень много канонов. Мировые шедевры должны исполнять люди, у которых есть такие возможности. Мне кажется, это должно быть идеально как абсолют. Когда не совсем так, то лучше отказаться от их исполнения и делать то, что получается лучше. Наши артисты стараются, кто-то достойно исполняет классический репертуар, но все-же есть европейская и азиатские типы телосложения. Европейцы длинноногие, высокие, гуттаперчевые и техничные от природы. У нас неплохо получается неоклассика. Возможно, некоторые иностранцы не такие эмоциональные в отличие от наших артистов. Для меня они немного в вакууме, закрытые и холодные в плане актерского мастерства», – прокомментировала прима-балерина.

Личные истории

С особой гордостью Айнур говорит о работе с отечественными и зарубежными хореографами, которые вкладывают свое видение и творческую энергию, превращая простое движение в искусство.

«На самом деле, приглашенный хореограф Рикардо Амаранте внес европейскую краску, так как долгое время сотрудничал с лучшими театрами мира. Наш главный балетмейстер, заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри тоже для нас стала родным человеком, мне довелось поработать с ней в Алматы. Она ставит интересные спектакли, развивая и популяризируя нашу самобытную культуру», – говорит она.

По словам примы-балерины, сложнее руководить творческим процессом, нежели разучить партии на репетициях. В качестве хореографа она ранее ставила миниатюры и конкурсные номера. Одним из творческих достижений стали две постановки, вошедшие в репертуар столичного театра.

«Первый спектакль – дивертисмент «Триумф» представляет собой дань поклонения классическому танцу. Другая постановка и Soli Deo Gloria – философские размышления о том, могут ли люди после смерти наблюдать за нами с небес. Это глубоко личная история. Говорят, что у каждого человека своя карма, которую он должен пронести через всю жизнь. Я подробно изучала эту тему, тогда меня особенно впечатлила книга под названием «Путешествие души», – отметила артистка.

Собеседница добавила, что в каждом театре и труппе присутствует конкуренция, но она здоровая. Ежедневно танцовщикам необходимо доказывать свою особенность и отличие от других своим профессиональным подходом, выучкой и старанием не только в балетном зале, но и на сцене.

В 2022 году Айнур стала обладательницей национальной премии в области искусства Umai в номинации «Балерина года».

«Для каждого человека и артиста важна его оценка профессионализма, поэтому любая награда служит его подтверждением. Но ни в коем случае, артист не работает ради звания или награды. Наша профессия – это служение искусству. Мы работаем для того, чтобы подарить счастье зрители и получить самому удовольствие от исполнения. С каждым годом зрителей становится больше, есть и театралы, которые стараются не пропускать спектакли и есть уже свои любимые исполнители. Ради них люди приходят на спектакли. Это большая радость, что наш народ ценит, любит и восхищается высоким искусством», – заключила прима-балерина.

Наша героиня подытожила тем, что столичная публика может посещать два балетных театра разной направленности «Астана Опера» и «Астана Балет», что придает городу статус культурного центра.