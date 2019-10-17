Общество
Жизни почти 400 людей спасены в Нур-Султане в 2019 году – Кульгинов
В столице прошло торжественное мероприятие в честь празднования 24-летия службы гражданской защиты РК – Дня спасателя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.     

Сотрудников Департамента по ЧС г. Нур-Султан наградили медалями и нагрудными знаками.

Аким столицы А.Кульгинов отметил, что чрезвычайная ситуация требует особой решительности, мужества и настоящего героизма. Благодаря профилактической работе с начала года количество пожаров в столице уменьшилось на 5%, число утонувших на водоемах – почти в 3 раза.

"Вы – спасатели и пожарные – первыми реагируете на чужое несчастье, оперативно и решительно оказываете помощь, спасаете жизни. В ряду спасателей нет места равнодушным и безынициативным людям. В этом году вы спасли 395 человек, эвакуировали 460 человек. Вы занимаетесь благородным делом. Стоимость сбереженных вами материальных ценностей превысила 1,5 млрд тенге. Благодарим вас за вашу смелость, профессионализм, самоотверженный труд и верность долгу. С праздником вас!" – сказал А.Кульгинов.

Как отметил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, по республике спасатели спасли свыше 9 тыс. человек.

Напомним, на совещании по развитию столицы Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры противопожарной безопасности зданий и обеспечить пожарные службы города всей необходимой техникой.

В городе 11 пожарных частей и авиа-спасательный отряд. В структуре департамента служат свыше 1700 человек, имеется более 160 единиц спецтехники.

В этом году планируется закупить еще 9 единиц спецавтотранспорта. Также завершаются работы по строительству пожарного депо по шоссе Алаш, ведется проектирование еще трех пожарных депо (ж.м. Ильинка, Коктал, и по ул. №28). В целях соцподдержки сотрудникам пожарных и спасательных подразделений предоставляется арендное жилье.








Популярное

Все
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
ОДКБ нужно переформатировать – политолог
Дорога певца – вместе с народом
А ты записался в очередь?
Обзор главных событий европейского футбола
Стать полноправной частью общества
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию работы
Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу
Лебеди села Акмол
Ответ на главный вопрос
Три аспекта реабилитации
Крепить позиции на рынке
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Общество
За подстрекательство к даче взятки осужден замглавы Turkist…
Транспорт , Общество , Здравоохранение
Медицинские поезда вновь запустят в Казахстане
Политика , Общество
Казахстанцы поддерживают реформы и готовы пойти на референд…
Общество
Электроэнергия будет обходиться дороже жителям Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]