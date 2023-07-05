Жомарт Алиев возглавил комитет в Минэкологии

С прошлого месяца он был советником министра экологии и природных ресурсов РК.
Приказом министра экологии и природных ресурсов РК Алиев Жомарт Шияпович назначен на должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.
Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина, Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова.
Трудовую деятельность начал в 1985 году механизатором Красноярского совхоза Кокшетауской области.
1993-1999 гг. — мастер участка по производству щебня рудника открытых горных работ комбината «Васильковский ГОК».
1999-2002 гг. — главный специалист отделов металлов и углеводородного сырья Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.
2002-2005 гг. — начальник Павлодарской региональной инспекции охраны и использования недр территориального управления «Центрказнедра» Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
2005-2009 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.
2009 г. — начальник отдела контроля Управления контроля и мониторинга договорной деятельности Министерства обороны РК.
2009-2010 гг. занимал разные должности в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.
2010-2012 гг. — эксперт; главный эксперт Управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа РК.
2012-2014 гг. — заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.
2014-2017 гг. занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.
2017-2022 гг. — специалист по охране окружающей среды АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)».
С июня 2023 года являлся советником министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.