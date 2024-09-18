Жумангарин обсудил с аграриями СКО вопросы уборочной кампании

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область заместитель премьер-министра Серик Жумангарин встретился с фермерами региона на полях ТОО «Астык STEM» в Абайском сельском округе Тайыншинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Это одно из крупных предприятий области, специализирующихся на выращивании овощей, зерна, масличных и кормовых культур на 9,3 тыс. га. Имеет 5 овощехранилищ почти на 14 тыс. тонн. Налажена система орошения полей без естественных водоемов, используя воду из скважин.

Серик Жумангарин на встрече с фермерами рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемых сельхозпроизводителям в этом году, и планах по ее увеличению. Обсудили пути решения вопросов, возникающих в процессе уборки. 

«Сейчас мы планомерно решаем вопросы с хранением нового урожая. Есть вопросы с очередями на элеваторах, у которых на хранении остается прошлый урожай. Продкорпорация уже вывезла за последние неполные 2 месяца более 1 млн тонн зерна на экспорт и в южные регионы, в ближайшие 2 недели вывезут еще 200 тыс. тонн. Кроме того, на оперштабе мы рассмотрели возможность введения в строй пяти простаивающих элеваторов, из них 1 есть в СКО. Сейчас работаем, чтобы ввести их в строй как можно быстрее», — отметил он.

Об ожиданиях от урожая и важности государственной поддержки рассказал представитель ТОО «Вишневское» Павел Рафальский.

«Хочу сказать спасибо государству за программы, которые разработали. Весной, когда мы закладывали урожай, они реально нас поддержали: были средства на начало полевых работ, дали возможность отсеяться, сделать химобработку. Мы ожидаем большой урожай, выше 30 центнеров с гектара. На моей памяти впервые такой урожай. Чтобы продолжить тенденцию увеличения урожая на следующий год, надо кратно увеличить внесение минеральных удобрений. Мы готовы работать, есть опыт, но это все будет иметь смысл, когда будет стоить тех денег, которые мы вкладываем», — подчеркнул аграрий. 

Куат Карбузов из ТОО «Тайынша Астык» поднял вопрос выделения льготных средств на весенние полевые работы до начала посевной: не в начале года, а уже с конца осени.

«Если бы деньги выделили гораздо раньше посевной, мы бы закупили запчасти для техники по более низкой цене. И это значительно снизило бы издержки по удобрениям, их фермер покупает в последнюю очередь, так как на них нужны живые деньги. В этом году мы обновили 40% своего парка техники благодаря льготному лизингу. Если бы льготные кредиты выделялись на более длительный срок, это тоже нам помогло бы спокойнее рассчитаться с долгами и закрыть кредиты», — озвучил он мнение коллег по полю.

Председатель правления «Агрокредитной корпорации» Алмат Аширбеков отметил, что уже работают над возможностью привлечения средств с рынка для раннего финансирования весенних полевых работ. Итоговое решение будет приниматься правительством. Что касается увеличения сроков льготного кредитования, то условия программы «Кең дала» позволяют погашать кредитные обязательства до весны следующего года. 

Серик Жумангарин также посетил элеватор Тайынша мощностью 118 тыс. тонн. Есть 4 зерносушилки, часть работает на сжиженном газе. Аким области Гауез Нурмухамбетов информировал, что необходимый объем жидкого топлива по удешевленной цене для зерносушилок области уже выделен и будет планомерно выделяться элеватору. 

В Аккайынском районе вице-премьер ознакомился с результатами деятельности Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции. Это элитно-семеноводческое хозяйство в 2023 году выиграло грант на производство оригинальных и элитных семян нового сорта яровой мягкой пшеницы «Семеновна». Преимуществами нового сорта являются устойчивость к засухе, полеганию и болезням, высокая отзывчивость на удобрения, клейковина выше 30%.

 

#СКО #сельское хозяйство #Жумангарин

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