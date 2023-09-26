Зима приходит не внезапно

– На модернизацию тепловых сетей в нынешнем году было направлено 8,2 миллиарда тенге, – рассказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Болатбек Исмагулов. – Отремонтировано 14 километ­ров тепломагистрали. Общая же ее протяженность в областном центре составляет 190 километров. Износ на сегодня равняется 48%.

На данный момент идут испытания теплосетей перед подачей тепла.

– В результате температурных и гидравлических испытаний вспомогательных установок и тепловых сетей на трубопроводах выявлена 161 неисправность, все они устранены, – отметил Болатбек Исмагулов. – Сейчас идут работы по техническому наполнению водой тепловых сетей, после чего снова буду проведены гидравлические испытания.

Кызылординская ТЭЦ изношена на 78%, сейчас идет строительство новой станции, но пока работает старая, 50-х годов постройки. Подготовка к зиме здесь шла все лето.