Зима приходит не внезапно Общество 26 сентября 2023 г. 3:30 3 Наталья Денисова Более 160 неисправностей устранено на теплотрассе в Кызылорде в преддверии отопительного сезона. К централизованной системе теплоснабжения в областном центре подключено 1 620 объектов. – На модернизацию тепловых сетей в нынешнем году было направлено 8,2 миллиарда тенге, – рассказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Болатбек Исмагулов. – Отремонтировано 14 километров тепломагистрали. Общая же ее протяженность в областном центре составляет 190 километров. Износ на сегодня равняется 48%. На данный момент идут испытания теплосетей перед подачей тепла. – В результате температурных и гидравлических испытаний вспомогательных установок и тепловых сетей на трубопроводах выявлена 161 неисправность, все они устранены, – отметил Болатбек Исмагулов. – Сейчас идут работы по техническому наполнению водой тепловых сетей, после чего снова буду проведены гидравлические испытания. Кызылординская ТЭЦ изношена на 78%, сейчас идет строительство новой станции, но пока работает старая, 50-х годов постройки. Подготовка к зиме здесь шла все лето. #модернизация #ЖКХ #теплосети #сезон