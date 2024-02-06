Зимняя капуста

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Любовь Доброта

В Туркестанской области – самом южном регионе страны – земледельцы уже приступили к посадке капусты.

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Рассаду раннего овоща высаживают полеводы Мактааральского, Жетысайского, Келесского и Сарыагашского районов. Мягкий климат позволяет им выращивать два, а то и три урожая за сезон, чередуя высадку овощей и кормовых.

В Мактааральском районе уже высадили ранние сорта капусты на площади 200 га. Ежедневно на поля выходят несколько тысяч рабочих. В общей сложности в районе под этот вид овощей отвели 500 га. От темпов высадки капустной рассады зависят сроки созревания урожая, а чем раньше его соберут, тем выше будут стоимость выращенного и доходы земледельцев.

Южане раньше всех в республике начинают весенние полевые работы. Нынче планируется провести их на площади 873,6 тыс. га. Это на 3,4 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Увеличен объем государственной поддержки овощеводов. На минеральные удобрения ассигновано 7 млрд тенге. Также дополнительно из респуб­ликанского бюджета на программу субсидирования развития производства приоритетных культур предлагается выделить 5 млрд тенге. Еще 600 млн тенге будет направлено из областного бюджета на программу поддержки семеноводства.

К весенним полевым работам в 2024 году запланировано кредитование на сумму 13,4 млрд тенге. Аграрии уже успели получить 2,2 млрд.

По подсчетам специалистов, к весенней посевной техника готова на 95%. В этом году приобретены 1 382 комбайна, тракторы и вспомогательное оборудование. В области насчитывается около 24 тыс. единиц сельхозтехники.

Год, по прогнозам, предстоит маловодный. Объем аккумулированной живительной влаги в водохранилищах, по сравнению с 2023-м, увеличился незначительно. Областное управление сельского хозяйства уже разворачивает разъяснительную кампанию, призывая сельхозпроизводителей выбирать культуры с учетом предстоящего дефицита поливной воды.

#Туркестанская область #земледелие #посадка #капуста #рассада

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