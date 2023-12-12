Зимняя лихорадка

Общество
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Серик Кабдулов

Почти два дня потребовалось коммунальным службам Атырау, чтобы ликвидировать аварию на городских водопроводных линиях. Все это время областной центр оставался без воды.

фото пресс-службы облакимата

Аварийная ситуация возникла вечером 9 декабря. Как сообщили в городском акимате со ссылкой на коммунальное государственное предприятие «Атырау облысы су арнасы», «в связи с наступлением морозов и малыми скоростями движения воды в Урале, который является источником водоснабжения города и пригородных поселков, на реке образовался ледяной покров».

По этой причине в местах забора воды насосными станциями (КНС) появилась шуга – рыхлые скопления смеси мелкого льда. Данное явление стало причиной остановки водозаборных сооружений. Полномасштабные ремонтно-восстановительные работы велись с привлечением водолазов.

Почему так случилось и можно ли было такой ситуации избежать? Как рассказал главный руководитель водоочистных сооружений КГП «Атырау облысы су арнасы» Борис Пенкин, за последние несколько дней при преобладающих восточных ветрах значительно снизился уровень Каспия, что вызвало понижение воды на устьевых постах Атырау и пригородных сел.

По информации регионального филиала РГП «Казгидромет», за последнюю неделю уровень моря в низовьях реки понизился на 40 см, что также вызвало его понижение на реке Урал.

– Ситуация с образованием на реке плотной массы шуги не наблюдалась давно, порядка 20 лет. Нынче происходит резкое снижение уровня воды. Ил и мелкие кристаллы льда забивают рыбозащитные сетки, которые установлены на водозаборном оборудовании, – пояснил Борис Пенкин.

Аварийную ситуацию удалось устранить. Но в то же время в некоторых микрорайонах начались перебои с электроснабжением.

Однако местные жители видят проблему не только в ледоставе и блокировке водозабора с реки. Проблема в изношенности всей системы водоснабжения города. И, к сожалению, это может стать причиной не единственной аварийной ситуации в предстоя­щую зиму.

О необходимости комплексного и системного решения вопроса не единожды говорилось с высоких трибун. На сегодня канализационная система областного центра насчитывает 295 км труб, 85 канализационно-насосных станций (КНС), два канализационно-очистных сооружения, поля испарения «Квадрат» и «Тухлая балка».

Чего скрывать, система основательно устарела. Из почти 300 км канализационных труб 39,7 км находятся в аварийном либо предаварийном сос­тоянии.

В начале года городской акимат выделил средства и заказал проект на замену изношенных сетей. Согласно данному докумен­ту, замена 12 км труб одного из участков канализационных коллекторов обойдется в 3,9 млрд тенге. Это наглядно показывает, какие внушительные финансовые средства необходимы для таких работ.

Что же касается давно наболевшей проблемы по устаревшим КНС, которые обслуживает КГП «Атырау облысы су арнасы», то все они находятся в эксплуатации свыше полувека и в большинстве своем изношены морально и физически.

Городской отдел ЖКХ совмест­но с предприятием – поставщиком услуг разработал план мероприятий по капитальному ремонту и обновлению КНС, разделенный на три этапа. На первом этапе предусмотрено капитально отремонтировать или провести реконструкцию десяти самых проблемных канализационно-насосных станций с заменой системы трубопроводов, насосов, электропитания, вентиляции и приведением в порядок самих зданий.

Капитальный ремонт большой КНС оценивается в 350–370 млн тенге, а станции размером поменьше обойдутся в 170–200 млн каждая.

#авария #Атырау #ремонт #ЖКХ #водоснабжение

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