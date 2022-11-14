​​​​​​​Знакомьтесь, это Достоевский

В Семее проходит выставка картин «Портреты Достоевского».

В день рождения писателя Литературно-мемориальный музей Достоевского открыл выставку, знакомящую с художественными интерпретациями образа Федора Михайловича. Среди авторов и состоявшиеся мастера кисти, чьи имена известны далеко за пределами Казахстана, и юные художники, которые только начинают постигать мир классики.

– Основу экспозиции составили работы участников проекта #Достоевский-200, который проводился Представительством Россотрудничества в Казахстане совместно с Детской художественной школой – Клубом ЮНЕСКО. Лучшие работы участников проекта были переданы в фонд музея, а сейчас впервые представлены широкой публике, – рассказала директор Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Ирина Соловьева.

Подростки показали, каким они видят писателя, а сами работы интересны разнообразием техник, особой эмоциональностью. Здесь есть мозаичные портреты, тонкая графика, картины в академическом стиле.

Так, нестандартным и ярким получился портрет молодого Достоевского в окружении роз, написанный Дарьей Василенко. Батыр Турлан разместил образ классика на строках с названиями всех произведений Федора Михайловича. А самой трогательной получилась работа семилетней Алии Рахметжан. Рисунок, конечно, далек от портретного сходства, зато маленькой художнице удалось создать воздушный образ мастера слова, писателя – почти волшебника.

Среди работ художников из фондов музея – картины известного семипалатинского автора Александра Шевченко. Организатор художественной студии при семипалатинском Доме культуры железнодорожников, в 1971 году он был участником выставки живописи и графики советских железнодорожников в Вене. Многие помнят художника как автора картин о Семипалатинском ядерном полигоне. В музее хранятся работы, посвященные Достоевскому: портрет писателя в солдатской форме, а также картина с изображением Федора Михайловича и его жены Марии Дмитриевны, которых судьба свела именно в Семипалатинске.

Интерес вызывают две работы, на которых изображены Достоевский и Валиханов. Одна из них создана Николаем Яковлевым – художником, тоже жившим в городе на Иртыше. Немало его произведений посвящено старому Семипалатинску, не раз находила отражение в его творчестве и тема дружбы русского ссыльного и талантливого казахского этнографа и бесстрашного путешественника.

Второй портрет Достоевского и Валиханова написан Михаилом Беляевым, который обожал исторические и заповедные места города. В творчестве МихМиха, как называли его несколько поколений учеников, редко можно было встретить портреты, а исключением стали Достоевский и Валиханов.

Выставка объединяет разные сферы культуры – литературу, историю, живопись, и это также привлекает в залы музея посетителей.