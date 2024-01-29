«Золотая» серия в Астане

Спорт
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Кошкарбек Тусипов

В столице Казахстана прошел международный турнир по легкой атлетике Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes в рамках Всемирной серии World Athletics Indoor Tour Gold 2024.

фото Игоря Бургандинова

Astana Indoor Meet – турнир «золотой» серии World Indoor Tour, который впервые прошел не только в Казахстане, но и на всей территории Азии. Ежегодно серия проводилась только в семи городах мира: это Бостон, Нью-Йорк (США), Мадрид (Испания), Льевен (Франция), Торунь (Польша) и Острава (Чехия). Особо подчерк­нем, что турнир носит и именной статус в честь Амина Туякова – нашего самого известного легкоатлета (бег на короткие дистанции, эстафетный бег), чемпиона и призера первенств СССР, шестикратного рекордсмена СССР, обладателя Кубка Европы, победителя и призера чемпионата Европы, заслуженного мастер спорта СССР и заслуженного тренера Казахской ССР, главного тренера сборной Казахстана.

В соревнованиях в Астане принимали участие 136 атлетов (из них 28 казахстанцев) из 45 стран. Мужчины соревновались в прыжках с шестом, толкании ядра, беге на 60 м, 60 м с барьерами, 400 и 3 000 м. Женщины показывали свое мастерство в прыжках в высоту и в длину, беге на 60 м, 60 м с барьерами, 400 м и 1 милю.

Накануне состязаний президент Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов отметил, что данный старт является большим событием не только для отечественной легкой атлетики, но и для спорта Казахстана в целом. «Быть частью мирового тура и собрать в столице лучших легкоатлетов, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы и рекордсмены мира, – большая радость и ответственность», – подчеркнул он.

Более подробно о прошедших стартах мы расскажем в пятничном номере газеты, а пока остановимся на выступлении казахстанских атлетов.

Так, лидер сборной Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая в прыжках в высоту заняла второе место, взяв планку на высоте 190 см, а на четвертом месте расположилась Кристина Овчинникова (184 см). Давид Ефремов установил личный рекорд в промежуточном забеге в дисциплине бег на 60 м с барьерами среди мужчин, показав время 7.59 сек. (в итоге он занял высокое четвертое место). У женщин в прыжках в длину восьмой результат показала наша восходящая звездочка Анастасия Рыпакова, которая прыгнула на 6,01 м. В двух финалах в беге на 400 м четвертыми стали наши Аделина Земс (56,55 сек.) и Кристина Кондрашова (56,65 сек.). У мужчин в беге на 400 м в двух финалах третьими были Вячеслав Земс (48,05 сек.) и Ефим Тарасов (48,10 сек.).

#турнир #Спорт #столица #легкая атлетика #Astana Indoor Meet

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