Золото в мировой экономике

До введения в оборот современных бумажных купюр человечество на протяжении огромного периода времени в качестве денег использовало драгоценные металлы. В целом если говорить об истории цивилизации – значит рассказывать об истории золота. Однако встает вопрос: если оно напрямую использовалось как денежная единица раньше, то зачем необходимо сейчас?

– Золото издавна считается одним из резервных активов, и у разных цент­робанков оно, как правило, занимает значимую долю в золотовалютных резервах, – отвечает финансист Марат Каирленов.

Во-первых, золото является долгосрочным средством сохранения ценнос­ти. Оно сохраняет свою покупательную способность на протяжении веков, в отличие от валют, которые могут подвергаться инфляции или девальвации. Это делает металл безопасным активом для хранения резервов в периоды экономической нестабильности или кризисов. В условиях неопределенности на международных рынках драгметалл позволяет сохранить капитал и защитить страну от финансовых потрясений.

Во-вторых, золото обладает универсальностью и ликвидностью. Это означает, что оно может быть легко обменяно на другие валюты или товары на международных рынках. При этом драгметалл не зависит от конкретной страны или ее финансовой системы, что делает его независимым и объективным средством обмена. Государства могут использовать золото как обеспечивающий актив при международных расчетах, что усиливает доверие к их валютам.

Третья причина – золото служит символом финансовой стабильности. Во времена экономических кризисов, когда доверие к национальным валютам ослабевает, оно продолжает восприниматься как «убежище». Это способствует укреплению доверия к экономике страны, а также позволяет ей маневрировать на международной арене.

Кроме того, исторически золото использовалось как основа для международных расчетов в рамках золотого стандарта, что укрепляло его роль в мировой финансовой системе.

Однако очень часто можно встретить информацию о том, что та или иная страна продала часть своих резервов. К примеру, в июле Казахстан продал 4 тонны металла, и, согласно данным Всемирного совета по золоту, запас Нацбанка Казахстана на тот момент составил 295 тонн, что эквивалентно 55% от общего объема резервов.

Остальные проценты приходятся на валюты, ценные бумаги и другие активы.

– Почему Казахстан продает золото? Наш Нацбанк, надо полагать, смотрит на динамику цен, на перспективы. Как известно, стоимость драгметалла зависит от процентных ставок на мировых рынках. В период, когда в мире высока инфляция, ставки повышаются и золото в цене падает. И тогда Нацбанк его выкупает. А сейчас ситуация противоположная, – подчеркивает финансист.

К слову, бывают и другие причины. При этом главной целью в основном выступает необходимость пополнить государственный бюджет или профинансировать его дефицит. Продажа золота позволяет странам быстро получить наличные для покрытия расходов, например на социальные программы, инфраструктурные проекты или погасить внешние долги.

В некоторых случаях страны могут решить продать золото, если оно становится избыточным в их резервах, а потребность в других видах активов, таких как иностранная валюта, более актуальна.

Еще одной причиной для продажи золота может быть попытка диверсификации резервов. Если страна решает уменьшить долю золота в национальных резервах и увеличить объем других активов, например валюты или государственных облигаций, это может быть частью более широкой финансовой стратегии.

Подобное также может происходить, если цена золота на международных рынках высока и страна решает продать часть своих запасов, чтобы извлечь из этого прибыль.

Кроме того, страны могут продавать золото как часть международных сог­лашений или в рамках выполнения обязательств перед международными финансовыми институтами, например МВФ, или для участия в мировых торговых сделках.

Таким образом, несмотря на хождение бумажных купюр, электронных, криптовалюты и других, желтый металл по-прежнему играет огромную роль в мировой экономике.