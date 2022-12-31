"Золотой дубль" — Бибисара Асаубаева высказалась о своей победе на чемпионате мира

Спорт
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Шахматистка поблагодарила всех за поддержку.

фото: ru.sputnik.kz

18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева рассказала, что помогло ей завоевать  победу на чемпионате мира по блицу в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на instagram спортсменки.

"Золотой дубль.

Говорят, второй раз в одну реку не войдёшь. Но то река, а это — чемпионат мира по шахматам. Да еще и в моем родном Казахстане.

Ответственность колоссальная: защитить чемпионство и второй раз подряд стать чемпионкой мира по блицу среди женщин. Но я справилась. В этот раз цифра 13 оказалась победной. Именно столько очков я набрала на блице и заняла первое место.

Меня часто спрашивают: "что главное в победе?". Скажу откровенно: Все. Начиная от подготовки, психологического настроя, заканчивая поддержкой родных, близких и болельщиков.

В этот раз подготовка была будто перед полетом в космос. Мама организовала сборы с лучшими тренерами. Я готовилась усиленно каждый день... и заболела.

Все дни рапида сильно температурила. Расстроилась. Но мама нашла нужные слова поддержки: "Сара, у тебя все получится в блице!". Так и вышло. Интересная закономерность: как мама говорит, так и происходит.

И вот заветная медаль! Я счастлива, что чемпионат мира по шахматам прошёл в моей родной стране, в Казахстане, и я оставила "золото" дома!
Свою победу я посвящаю своей мамае Лиане и своему отцу Муслиму. Это они вложили в меня все силы.

Я также выражаю огромную благодарность всем, кто верил в меня. Всем казахстанцам, шахматистам, болельщикам, кто все эти дни поддерживал, вселял уверенность, настраивал на победу. Ценю и дорожу вами! Без вашей поддержки было бы тяжело.

Ура! Да здравствует Казахстан! Да здравствуют шахматы!" — написала Асаубаева на своей странице в Instagram. 

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