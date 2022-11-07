«Золотой мост» дружбы

В Бишкеке состоялись мероприятия, посвященные 30-летию Ассоциации казахов в Кыргызстане.

Организатором выступил фонд «Отандастар» при поддержке посольства Казахстана в Кыргызстане и акимата Жамбылской области.

У Казахстана и Кыргызстана общая история. В настоящее время расширяется сотрудничество между двумя странами как в торгово-экономической, инвестиционной, так и в культурно-гуманитарной сферах. Большое значение придается интеграции.

Казахская община Кыргызстана тоже вносит значимый вклад в укрепление мира и стабильности в стране. На это неоднократно указывали участники заседания «круглого стола» на тему «Казахстан – Кыргызстан: 30 лет дружбы и сотрудничества».

Абзал Сапарбекулы, президент фонда «Отандастар», возглавивший казахстанскую делегацию, выразил искреннюю признательность руководству Кыргызстана, ассамблее народа этой страны, казахской общине, общественным организациям, проявившим интерес к празднованию юбилея на высоком уровне.

В своем выступлении Абзал Сапарбекулы отметил, что Мухтар Ауэзов и Чингиз Айтматов были великими деятелями двух народов и именно они во многом заложили основу теплых отношений между нашими странами.

Он подчеркнул важность проведения таких встреч, способствующих развитию стратегического, политического, экономического партнерства. По его мнению, это «золотой мост» великой дружбы братских стран.

Политический и государственный деятель КР Медеткан Шеримкулов подчеркнул историческую и географическую близость двух народов. По его словам, сегодня отношения между нашими странами вышли на высокий уровень сотрудничества, в том числе по линии культурно-гуманитарных и образовательных связей. Так, недавно в Астане состоялись Дни культуры КР в РК с участием глав двух государств.

О глубоких истоках давней дружбы наших народов рассказали также председатель Ассамблеи народа Кыргызстана, известный академик Абдыгани Эркебаев, народный писатель Казахстана, первый посол РК в КР, народный поэт Кыргызской Республики Мухтар Шаханов.

В свою очередь председатель общественного объединения «Ассоциация казахов Кыргызстана» Гюльшат Асылбаева отметила вклад казахской диаспоры в развитие двухстороннего сотрудничества. По ее словам, в семимиллионном Кыргызстане дружно проживают представители более чем 30 этносов, но самыми близкими по менталитету для титульной нации являются казахи, вносящие достойный вклад в развитие страны.

Ассоциация казахов старается сохранять традиционные, исторические обычаи, играя активную роль в решении проблем дальнейшего упрочнения гражданского мира, дружбы и межнационального согласия.

В завершение встречи состоялся концерт артистов филармонии им. Кенена Азербаева приграничной Жамбылской области, специально приехавших на юбилей.