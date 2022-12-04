Золотые медали международного турнира завоевали казахстанские боксеры
Спорт
Семейские боксёры стали победителями международного турнира и мастерами спорта по боксу, передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на портал abainewskz.
В Талдыкоргане прошёл 19-й международный турнир по боксу среди молодёжи "Кубок Жетысу", где приняли участие юные боксёры Казахстана и ближнего зарубежья.
В упорном бою 16-летние Ерасыл Амангалиев и Услам Сексенбаев показали волевой характер.
Боксеры завоевали золотые медали международного турнира, выполнив норматив мастера спорта РК.