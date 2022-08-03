"Золотыми слитками" завлекала казахстанцев финпирамида

Деятельность финансовой пирамиды Innova Gold пресек Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Финпирамида была замаскирована под интернет-магазин по продаже слитков золота и косметической продукции, содержащей элементы золота.

«Организаторы обещали доверчивым гражданам начисление бонусов за внесение денег в сомнительные проекты, а также за продвижение проекта, если клиент приводил за собой других вкладчиков. Внесенные деньги отображались в личном кабинете вкладчика на сайте Innova Gold, однако фактически обналичить собственные средства пользователи сайта не могли», – рассказали в агентстве.

Общее количество вкладчиков составляет более 1 300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается.

В отношении организатора Innova Gold санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.

«Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью Innova gold, просим обратиться по телефону доверия или в территориальные департаменты АФМ», – призвали казахстанцев.