Звезда мирового футбола встретился с пострадавшими от паводка актюбинцами

Экс-игрок сборной Франции и английского футбольного клуба «Челси» Клод Макелеле побывал в общежитии университета имени К. Жубанова, где сейчас временно размещены пострадавшие от паводка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Он встретился с семьями, находящимися там, и ознакомился с их условиями проживания.

«В ходе встречи известный футболист подарил детям футбольный мяч со своим автографом. Он рассказал им о своей профессиональной карьере, как достиг успеха в большом спорте, показал методы игры в мяч и пожелал им в будущем стать футбольными звездами первой величины. Встреча состоялась по инициативе представителей общественного штаба Актюбинской области» , - говорится в сообщении.

В акимате отметили, что легендарный футболист приехал в Актобе в качестве почетного гостя спортивного проекта для молодежи «Super Bol!», нацеленного на поиск и отбор молодых талантов. Организаторы проекта отбирают в регионах юных футболистов, чтобы в будущем вырастить из них профессиональных игроков.



