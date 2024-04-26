Звезда мирового футбола встретился с пострадавшими от паводка актюбинцами

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Экс-игрок сборной Франции и английского футбольного клуба «Челси» Клод Макелеле побывал в общежитии университета имени К. Жубанова, где сейчас временно размещены пострадавшие от паводка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Он встретился с семьями, находящимися там, и ознакомился с их условиями проживания.

«В ходе встречи известный футболист подарил детям футбольный мяч со своим автографом. Он рассказал им о своей профессиональной карьере, как достиг успеха в большом спорте, показал методы игры в мяч и пожелал им в будущем стать футбольными звездами первой величины. Встреча состоялась по инициативе представителей общественного штаба Актюбинской области»⚽️, - говорится в сообщении.

В акимате отметили, что легендарный футболист приехал в Актобе в качестве почетного гостя спортивного проекта для молодежи «Super Bol!», нацеленного на поиск и отбор молодых талантов. Организаторы проекта отбирают в регионах юных футболистов, чтобы в будущем вырастить из них профессиональных игроков.

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#Спорт #паводки #футбол #звезда мирового футбола

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