​«Звезды» меняют амплуа

Из Национального музея и так никогда уходить не хочется, а если еще экскурсию для тебя проводит известный певец или актер, то это вообще праздник. И такой праздник в последний день февраля посетителям музея подарили певцы Алтынай Жорабаева, Индира Расылхан, Шахаризат Сейдахмет, а также актеры Адиль Ахметов и Куандык Кыстыкбай.
Звездные гиды познакомили астанинцев и гостей города с залами золота, истории Казахстана, Независимого Казахстана, этнографии и с залом «Астана», представив бесценные экспонаты и богатое национальное наследие, сохранившееся с древних времен.
Довольными остались не только посетители, но и экскурсоводы. Алтынай Жорабаева выразила большую признательность сотрудникам музея, не жалевшим времени для посвящения артистов в тонкости музейного дела. А Адиль Ахметов признался, что, знакомя гостей с залом истории, сам узнал много интересного.
Необычными были гиды, необычным стало и завершение экскурсии. Подарком для всех стал концерт, который порадовал не меньше, чем знакомство с уникальными экспонатами.