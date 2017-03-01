​«Звезды» меняют амплуа

Из Национального музея и так никогда уходить не хочется, а если еще экскурсию для тебя проводит известный певец или актер, то это вообще праздник. И такой праздник в последний день февраля посетителям музея подарили певцы Алтынай Жорабаева, Индира Расылхан, Шахаризат Сейдахмет, а также актеры Адиль Ахметов и Куандык Кыстыкбай.

Звездные гиды познакомили астанинцев и гостей города с залами золота, истории Казах­стана, Независимого Казахстана, этнографии и с залом «Астана», представив бесценные экспонаты и богатое национальное наследие, сохранившееся с древних времен.

Довольными остались не только посетители, но и экс­курсоводы. Алтынай Жорабае­ва выразила большую призна­тельность сотруд­никам музея, не жалевшим времени для посвящения артистов в тонкости музейного дела. А Адиль Ахметов признал­ся, что, знакомя гос­тей с залом истории, сам узнал­ много интересного.

Необычными были гиды, необычным стало и завершение экскурсии. Подарком для всех стал концерт, который порадовал не меньше, чем знакомство с уникальными экспонатами.