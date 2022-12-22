Официальное представительство Apple может появиться в Казахстане

Как заявили в Apple, решение подобного уровня вопросов у них занимает порядка 3-4 лет.

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Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК сообщил о переговорах с компанией Apple, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наши послы напрямую разговаривают с головными компаниями больших офисов. С каждым отдельным брендом ведутся переговоры в зависимости от того, что мы здесь от него хотим. Если говорить об Apple, предлагать ему производство в Казахстане, на мой взгляд, нелогично. У нас нет конкурентных преимуществ по производству смартфонов. Неквалифицированной рабочей силы в этой компетенции у нас нет", – сказал спикер.

Он отметил, что в Казахстане нет достаточного количества обработанных редкоземельных металлов, используемых в продукции Apple, и нет дешевой рабочей силы.

"Поэтому конкретно с Apple у нас ведутся переговоры по открытию его официального представительства по торговле в Алматы. Apple нам ответил, что решение подобного уровня вопросов у них занимает порядка 3-4 лет", – продолжил Айдаров.

По его словам, если говорить о Toyota, то компания однажды уже пыталась производить автомобили в Казахстане. Однако, местный рынок не воспринял ту стоимость, по которой эти автомобили производились.

"Сейчас, с учетом развития других марок автомобилей в Казахстане, китайский автопром очень активен, не думаю, что Toyota сможет быть конкурентной в нашей стране. Себестоимость ее производства гораздо выше выходит, она просто не выдержит конкуренции для нашего рынка", – заявил замминистра МИД.

Он подчеркнул, что до сих пор все поставки Toyota производятся из российских автосалонов.

"Пока Toyota не приостановила полностью свое производство в России, есть еще на складах, поэтому поставки идут оттуда. То есть, вести переговоры с Toyota о производстве здесь не имеет смысла. Тем более, у нас уже достаточно хорошо идут переговоры с Kia, Hyundai и другими компаниями. Объем, достаточный для нашего рынка, у нас уже есть", – заключил представитель ведомства.