10 лет тюрьмы получили двое казахстанцев за создание нарколаборатории в области Жетісу

При координации прокуратуры области Жетісу Департаментом КНБ области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал Генеральной прокуратуры РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, двое граждан П. и Т. вступив в преступный сговор, арендовали дом на территории города Текели для производства синтетических наркотиков и их сбыта.

В ходе обыска нарколаборатории было изъято 21 кг аналога психотропных веществ и лабораторное оборудование (электронные весы для расфасовки наркотиков, пакетики, фольга, изолента и пр.).

Приговором суда оба осуждены к 10 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.