10-летний туркестанец спас годовалового братишку, упавшего в туалет

10-летний мальчик спас братишку в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС региона

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Инцидент произошел недавно в населенном пункте Жылыбулак Жанабазарского сельского округа Казыгуртского района.

Годовалый мальчик, играя во дворе своего дома, упал в яму туалета.

Благо, рядом оказалась мама ребенка. Она позвала на помощь своего старшего сына – 10-летнего Нурали Оскенбая.

Школьник обвязал веревку вокруг пояса и при поддержке матери вытащил своего братишку из ямы туалета.

Героизм ученика 4 класса не остался незамеченным. Его наградили специальным благодарственным письмом начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области и подарками.