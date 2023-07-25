10-летний мальчик утонул в фонтане в Шымкенте

Ребенок был без присмотра родителей, отмечают в ДЧС.

Фото: Kazpravda.kz

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента сообщили о гибели ребенка в городском фонтане Каратауского района, передает Kazpravda.kz.

"24 июля в 19:30 в управление кризисных ситуаций ДЧС поступило сообщение, что в фонтане, расположенном по проспекту Н. Назарбаева, купался мальчик 2013 года рождения. Он захлебнулся и умер на месте происшествия", - говорится в информации.

Отмечается, что ребенок был без присмотра родителей.

Департаментом полиции назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в пресс-службе.

В ДЧС напомнили, что на территории города установлено 5 официальных мест для массового отдыха на воде, туризма и спорта, из которых 3 разрешены к купанию. На 13-и запрещенных местах установлены таблички с информацией о запрете купания.

Кроме того, на территории города работают 18 бассейнов и аквапарков в купальный сезон. Районными акиматами на 2023 год заключено 13 меморандумов по бесплатному обучению плаванию детей из социально уязвимых семей в местах купания, проведен инструктаж с более чем 1200 детьми.