Министерство культуры и информации реализует последовательную и масштабную стратегию, направленную на формирование подлинного общественного диалога и укрепление доверия между государством и гражданами, передает Kazpravda.kz .

Фото: Минкультуры

Как отметил Президент в своем обращении к участникам XII Гражданского форума Казахстана, государство придает особое значение развитию гражданского общества.

«Прочная основа отношений между государством и гражданами заложена в Концепции «Слышащего государства». Утвердились такие ценности, как взаимное уважение и понимание, отзывчивость и ответственность», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что для формирования активного гражданского общества необходимо повысить авторитет неправительственных организаций.

В этих целях с 2021 по 2024 годы под эгидой Министерства культуры и информации РК запущен процесс качественного обновления правового поля. Приняты ключевые законодательные акты – Закон «Об общественном контроле», пакет поправок в Закон «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций», дополнения в законы «О волонтерстве», «О благотворительности», «Об общественных объединениях», «О медиации»и «Об общественных советах». В целях реализации данных законов внесены изменения в 14 нормативных правовых актов.

Значительно укреплен потенциал общественных советов. За последние три года доля представителей гражданского общества в составе 264 общественных советов выросла на 23% и достигла 86%, а доля молодежи возросла на 5% и составила 15%.

Впервые такие советы созданы и в квазигосударственном секторе – это 13 новых органов, обеспечивающих реальную обратную связь с гражданами.

Реформированы грантовая политика и система государственного социального заказа. Введена многоуровневая система отбора проектов, усовершенствованы процедуры экспертизы и отчетности.

Эти изменения способствовали увеличениюобъема финансирования социальных проектов в два раза, расширению сферы реализации социального заказа до 21 направления и увеличению количества социальных проектов на 22%.

За пять лет реализовано 556 грантов на сумму 10,3 млрд тенге. В 2025 году реализуется 104 гранта на сумму 1,8 млрд тенге. Конкурс премий для НПО побил рекорды: число заявок выросло с 135 до 208, а победителями стали 73 организации, включая сельские и инклюзивные инициативы. Всего премию за эти годы получили 336 НПО.

Все эти изменения стали фундаментом нового этапа, обозначив переход к зрелой модели партнерства государства и гражданского сектора.

Одним из приоритетных направлений развития гражданского общества стало укрепление волонтерского движения. Реализованы две Дорожные карты (2021–2023 и 2024–2026 годов), охватывающие 4 стратегических блока и 85 конкретных шагов.

Создана необходимая инфраструктура: Республиканский фронт-офис и 20 региональных центров, объединяющих тысячи инициативных людей. За эти годы реализовано 275 волонтерских проектов и более 1200 волонтерских инициатив.

Казахстан активно сотрудничает с международными структурами. За последние годы 21 волонтер из нашей страны работал в подразделениях ООН в Иордании, Кении, Таиланде и Турции. В 2025 году продолжают деятельность 7 добровольцев. Кроме того, в этом году по всей стране в рамках проекта «Марафон добрых дел» реализовано более 27 000 добрых дел. С 2020 года 232 волонтера из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана стали обладателями международной премии «Волонтер года», инициированной Главой государства.

Казахстан уверенно формирует новый ландшафт гражданской активности. Последовательная политика Президента направлена на построение Справедливого Казахстана, где инициативность, социальная ответственность и партнерство государства с неправительственным сектором становятся ключевыми принципами развития внутренней политики.