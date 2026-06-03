Наполнить лето позитивом

Общество
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В регионе стартовала кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По информации областного управления образования, в текущем сезоне стоит задача обеспечить содержательный досуг для 124 264 учащихся с 1-го по 10-й классы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Организованными формами отдыха и полезной занятости планируется охватить 116 777 школьников, – отметил заместитель руководителя управления образования Кайрат Касымов. – Самым массовым сегментом летнего досуга остаются пришкольные площадки. На базе общеобразовательных учреждений региона распахнут свои двери 299 лагерей, которые примут 106 427 детей.

Для загородного отдыха в области подготовлены 10 стационарных лагерей. За несколько смен в них примут 10 350 ребят.

– Важным аспектом кампании остается социальная поддержка, – подчерк­нул Кайрат Касымов. – Из местного бюджета выделено 454 миллиона 580 тысяч тенге на полное покрытие расходов по оздоровлению 6 494 детей из многодетных и малообеспеченных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, 2 700 учащихся отдохнут за счет родительской платы и спонсорской помощи, 955 путевок оплатили профсоюзные организации предприя­тий, свыше 200 лучших учеников (победители олимпиад и спортивных соревнований) отправятся в респуб­ликанские оздоровительные центры «Балдаурен» и «Бөбек».

В текущем году полностью завершена эпоха кустарной организации загородного отдыха. Введен жесткий барьер в виде обязательного государственного лицензирования через платформу elicense.kz. Теперь каждый лагерь обязан предоставить полноценное электронное досье, включающее положительные заключения санитарно-эпидемиологических и противопожарных служб, подтверждение квалификации персонала и наличие оборудованного медпункта.

– Безопасность детей в пищеблоках будет контролироваться непрерывно в течение всего лета с применением выездных экспресс-лабораторий санитарно-эпидемиологической службы, – рассказал руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асхат Чарапиев. – А перед открытием лагерь обязан сдать на анализ пробы питьевой воды из всех локальных источников, например, скважин, колодцев, причем забор идет как непосредственно из пищеблоков, так и из душевых и бассейнов. Почва и песок на игровых и пляжных зонах проверяются на бактериологическую и паразитологическую чистоту. Специальными приборами замеряется микроклимат, то есть температура и влажность в спальных корпусах, столовых и прачечных, а также уровень искусственного освещения в помещениях для кружковой работы. Если лагерь позиционирует себя как лечебный и использует природные грязи, они проходят отдельный токсикологический и радиологический контроль.

Жесткие требования предъявляют и органы гражданской защиты. Речь о создании четырехметровых защитных минерализованных полос по перимет­ру, проверке систем противопожарного водоснабжения и сигнализации.

Внутреннее наполнение детского отдыха в текущем году синхронизировано с единой программой воспитания «Адал азамат». На пришкольных и загородных площадках запускаются четыре крупных проекта. Это «Ұлттық құндылықтар», предусматривающий погружение в родную культуру, традиции и ремесла. Экологический «Жасыл клуб», направленный на развитие бережного отношения к природе посредством изучения национальных парков, озеленения лагерей и акций по раздельному сбору мусора.

Также сюда входит проект «Летние экраны», его реализуют через обустройство кинотеатров под открытым небом для безопасного совместного просмот­ра и обсуждения отечественных и мировых анимационных, исторических и познавательных лент.

А еще будет организован «Караван достопримечательностей: преемственность природы и культуры». Это туристическая программа, благодаря которой около 40 000 школьников области посетят музеи, сакральные объекты региона, побережья озер Алаколь, Балхаш, Капшагайского водохранилища.

#дети #регионы #школьники #каникулы

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